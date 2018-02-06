Кировские акробаты блеснули мастерством на Кубке Нечерноземья.

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Турнир прошёл в Твери.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 были представлены на нём несколькими составами.

По итогам стартов кировчане завоевали восемь медалей, в том числе две высшей пробы.

Так, Анастасия Воронина, Мария Кырчанова и Екатерина Козырева одержали победу среди женских троек 12-18 лет.

Алексей Бовыкин, Егор Наймушин, Максим Прокашев и Роман Юферев стали первыми среди мужских четвёрок 13-19 лет.

Оба состава выступали по программе мастеров спорта.