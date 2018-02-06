ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня суббота

12 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.7354
EURO: 73.5145
Погода в городе Кирове:
ночью:  +7...+9°C
утром:  +12...+14°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

Кировские акробаты блеснули мастерством на Кубке Нечерноземья.

Вчера, 18:53 | Просмотров: 102 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Турнир прошёл в Твери.
 
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 были представлены на нём несколькими составами.
 
По итогам стартов кировчане завоевали восемь медалей, в том числе две высшей пробы.
 
Так, Анастасия Воронина, Мария Кырчанова и Екатерина Козырева одержали победу среди женских троек 12-18 лет.
 
Алексей Бовыкин, Егор Наймушин, Максим Прокашев и Роман Юферев стали первыми среди мужских четвёрок 13-19 лет.
 
Оба состава выступали по программе мастеров спорта.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировские акробаты блеснули мастерством на Кубке Нечерноземья.

18:53 11.05.2018


Кировские акробаты блеснули мастерством на Кубке Нечерноземья.

Воспитанник кировского хоккея Сергей Перминов перешел в ХК "Зоркий".

18:41 11.05.2018


Воспитанник кировского хоккея Сергей Перминов перешел в ХК "Зоркий".

Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

16:10 11.05.2018


Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

В Кирове на ж/д переезде сломалась иномарка.

15:47 11.05.2018


В Кирове на ж/д переезде сломалась иномарка.

Кировчан приглашают на танцевальные вечера памяти Соломона Сахара.

13:45 11.05.2018


Кировчан приглашают на танцевальные вечера памяти Соломона Сахара.

За сутки река Вятка в черте Кирова прибыла на 11 сантиметров.

13:36 11.05.2018


За сутки река Вятка в черте Кирова прибыла на 11 сантиметров.

В Слободском оштрафовали двух местных жителей, инсценировавших ДТП.

13:33 11.05.2018


В Слободском оштрафовали двух местных жителей, инсценировавших ДТП.

Все новости

Вести. Кировская область

Встреча Владимира Климова с ХК «Ангелы»

20:03 11.05.2018


Встреча Владимира Климова с ХК «Ангелы»

Кировские врачи вернули пациенту отрезанный палец

20:00 11.05.2018


Кировские врачи вернули пациенту отрезанный палец

Городская ярмарка выходного дня добралась и до Костино

15:19 11.05.2018


Городская ярмарка выходного дня добралась и до Костино

Выставка детской арт-студии Александра и Елены Дёмышевых в библиотеке Грина

15:15 11.05.2018


Выставка детской арт-студии Александра и Елены Дёмышевых в библиотеке Грина

Проблемный причал в Котельниче

15:13 11.05.2018


Проблемный причал в Котельниче

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировские акробаты выиграли командное первенство России.

06.02.2018


Кировские акробаты выиграли командное первенство России.

Кировские каратисты завоевали пять золотых медалей на всероссийском турнире «Кубок Шихана».

08.05.2018


Кировские каратисты завоевали пять золотых медалей на всероссийском турнире «Кубок Шихана».

В Кирове стало на двух мастеров спорта больше.

07.05.2018


В Кирове стало на двух мастеров спорта больше.

Кировские каратисты успешно выступили на чемпионате и первенстве России.

20.02.2018


Кировские каратисты успешно выступили на чемпионате и первенстве России.

Кировские акробаты - в числе сильнейших

05.12.2014


Кировские акробаты - в числе сильнейших

Кировчане лидируют в общем зачёте Кубка мира по ледолазанию

19.01.2016


Кировчане лидируют в общем зачёте Кубка мира по ледолазанию

Популярные новости

В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

08.05.2018


В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

09.05.2018


9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

02.05.2018


В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

09.05.2018


В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

54-летний кировчанин за 2 млн рублей пытался вызволить приятеля из тюрьмы.

08.05.2018


54-летний кировчанин за 2 млн рублей пытался вызволить приятеля из тюрьмы.

Уровень воды в Вятке вновь стал расти.

30.04.2018


Уровень воды в Вятке вновь стал расти.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх