В Свече состоялся региональный турнир по самбо

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Май особый месяц для Свечи. В поселке проходит один из немногих региональных турниров по самбо. Нынче он проводился в юбилейный, 10-й раз.В день проведения турнира жизнь словно замирает в поселке. Зато бурлит она вот в этом спортзале. Именно здесь и зародилась история соревнования, посвященного памяти первого тренера по самбо, работавшего в Свечинском районе. Владимир Николаевич Баранов многое сделал для того, чтобы этот вид спорта развивался в небольшом населенном пункте. Сейчас его ученики отдают должное наставнику, влюбившему их в самбо.Свечинский турнир единственный, что проходит не в областном центре. В юбилей он собрал 25 сборных команд из 7 регионов России. Каждый из самбистов приехал, чтобы выступить как можно лучше. Этот год для самбо значим. 80 лет назад его включили в число видов спорта, культивируемых в СССР. С того времени оно получило широкую популярность в нашей стране и по всему миру.Живым примером для подрастающего поколения спортсменов стал Имран Аяз Оглы Джавадов. Почетный гость - чемпион и призёр чемпионатов России и мира, победитель Кубка мира прошлого года. В 18 лет он уже выполнил норматив мастера спорта международного класса. И в этом нет ничего удивительного, считает он. Главное настойчиво идти к цели.На двух коврах медали турнира оспаривали самбисты от 11 до 17 лет. Но вне зависимости от возраста зрители в каждой схватке увидели зрелищную борьбу. Рост мастерства отражается на конкуренции. Выйти из нее победителем теперь очень престижно. Но родные стены и поддержка помогают больше свечинским ребятам. Их команда вновь стала сильнейшей. Позади нее в медальном зачете школы самбо ВятСШОР и "Юности".