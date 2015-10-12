Киров принимает окружной этап соревнований по регби

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«Ребята молодые, дублирующий состав представляют наш регион. Это хороший для нас опыт, чтобы в дальнейшем задействовать юных игроков в основную команду "Трудовые резервы"».

По 42-м видам спорта в нашей стране проводится летняя Спартакиада молодежи. В Кирове стадион "Факел" принял отборочный, окружной этап Спартакиада по регби.Игровой день рассчитан на три с небольшим часа. Держать себя в тонусе при таком раскладе крайне важно. Поэтому любая свободная часть поля была задействована под тренировку. Происходило это без помех для играющих команд. Они представляли лучшую регбийную молодёжь Приволжского федерального округа. В ее авангарде идут представители Казани и Пензы. Остальных наличие фаворитов не смущает. В регби-7 возможны разные сюрпризы.Седьмая версия регби не намного отличается от классики. Существенное разница только по времени таймов и числу игроков на поле. В остальном, та же силовая борьба за мяч, сопровождаемая судейскими свистками. Наличие ловких и скоростных игроков в командах предопределило немало результатов на отборочном этапе. Девушки из пермского "Витязя" в одном из матчей просто не заметили соперниц. Заносили попытки хладнокровно и с завидной регулярностью. Словно шла легкая разминка.На регбийном этапе команды представлены сборными регионов. Это давало возможность выставить на турнир экспериментальные составы. К опытным игрокам была добавлена молодежь. Так сказать, для обкатки на серьезном уровне. Тем более, что для наших регбистов Спартакиада новый турнир, который, по мнению тренера, пойдет им на пользу.Сыграв по круговой системе, кировчане по итогам отборочного этапа прошли далее по спартакиадной дистанции. Впереди финал с участием лучших команд со всей страны. Титул победителя между ними будет разыгран летом в Уфе.