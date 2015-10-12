ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

15 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.9164
EURO: 73.8601
Погода в городе Кирове:
вечером:  +15...+17°C
ночью:  +5...+7°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

Киров принимает окружной этап соревнований по регби

Сегодня, 10:03 | Просмотров: 103 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
По 42-м видам спорта в нашей стране проводится летняя Спартакиада молодежи. В Кирове стадион "Факел" принял отборочный, окружной этап Спартакиада по регби.

Игровой день рассчитан на три с небольшим часа. Держать себя в тонусе при таком раскладе крайне важно. Поэтому любая свободная часть поля была задействована под тренировку. Происходило это без помех для играющих команд. Они представляли лучшую регбийную молодёжь Приволжского федерального округа. В ее авангарде идут представители Казани и Пензы. Остальных наличие фаворитов не смущает. В регби-7 возможны разные сюрпризы.

Киров принимает окружной этап соревнований по регбиАНТОН ГУСАКОВ, ИГРОК КОМАНДЫ "КРАСНЫЙ ГОРОД" (Г. ЙОШКАР-ОЛА):
«Я хочу играть постоянно. Приехали, чтобы воспользоваться шансом, проявить себя. Готов выкладываться».

Седьмая версия регби не намного отличается от классики. Существенное разница только по времени таймов и числу игроков на поле. В остальном, та же силовая борьба за мяч, сопровождаемая судейскими свистками. Наличие ловких и скоростных игроков в командах предопределило немало результатов на отборочном этапе. Девушки из пермского "Витязя" в одном из матчей просто не заметили соперниц. Заносили попытки хладнокровно и с завидной регулярностью. Словно шла легкая разминка.

Киров принимает окружной этап соревнований по регбиМАРИЯ ДУБРОВИНА, ИГРОК КОМАНДЫ "ВИТЯЗЬ" (Г.ПЕРМЬ):
«Это новенькие игроки. Поэтому, мы стараемся больше своей техники отрабатывать. Какие-то забегания, комбинации».

На регбийном этапе команды представлены сборными регионов. Это давало возможность выставить на турнир экспериментальные составы. К опытным игрокам была добавлена молодежь. Так сказать, для обкатки на серьезном уровне. Тем более, что для наших регбистов Спартакиада новый турнир, который, по мнению тренера, пойдет им на пользу.

Киров принимает окружной этап соревнований по регбиАНДРЕЙ СЕРДЕЧНЫХ, ТРЕНЕР СБОРНОЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ребята молодые, дублирующий состав представляют наш регион. Это хороший для нас опыт, чтобы в дальнейшем задействовать юных игроков в основную команду "Трудовые резервы"».
 
 
Сыграв по круговой системе, кировчане по итогам отборочного этапа прошли далее по спартакиадной дистанции. Впереди финал с участием лучших команд со всей страны. Титул победителя между ними будет разыгран летом в Уфе.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Полиция просит помочь установить причины гибели кировчанина.

19:10 15.05.2018


Полиция просит помочь установить причины гибели кировчанина.

В Вятских Полянах на отделение почты России совершено разбойное нападение.

18:52 15.05.2018


В Вятских Полянах на отделение почты России совершено разбойное нападение.

На выездном совещании Секретаря Совбеза России и полпреда Президента РФ в ПФО обсудили противодействие незаконному обороту наркосредств.

16:36 15.05.2018


На выездном совещании Секретаря Совбеза России и полпреда Президента РФ в ПФО обсудили противодействие незаконному…

Нормы пыли на некоторых улицах Кирова превышены в 61 раз.

16:18 15.05.2018


Нормы пыли на некоторых улицах Кирова превышены в 61 раз.

В Котельничском районе из-за паводка началась эвакуация.

16:00 15.05.2018


В Котельничском районе из-за паводка началась эвакуация.

В кадетских корпусах ПФО стартовал прием заявок на поступление.

15:40 15.05.2018


В кадетских корпусах ПФО стартовал прием заявок на поступление.

В Кирове завершили ремонт улицы Московской.

15:10 15.05.2018


В Кирове завершили ремонт улицы Московской.

Все новости

Вести. Кировская область

12-летний мальчик из Котельнича установил мировой рекорд на соревнованиях по сборке кубика Рубика

18:08 15.05.2018


12-летний мальчик из Котельнича установил мировой рекорд на соревнованиях по сборке кубика Рубика

"Соловушки Вятки" стали победителями международного фестиваля "Звучит Москва"

18:07 15.05.2018


"Соловушки Вятки" стали победителями международного фестиваля "Звучит Москва"

Кировская делегация отправилась в Саратовскую область на «Туриаду-2018»

18:06 15.05.2018


Кировская делегация отправилась в Саратовскую область на «Туриаду-2018»

Проверка уровня воды в Вересниках

18:06 15.05.2018


Проверка уровня воды в Вересниках

В Кирове пройдут соревнования по спортивному ориентированию "Российский азимут - 2018"

15:10 15.05.2018


В Кирове пройдут соревнования по спортивному ориентированию "Российский азимут - 2018"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Турнир по регби

12.10.2015


Турнир по регби

Регби

25.09.2013


Регби

Регби

29.10.2013


Регби

В Кирове мужскую команду регбистов тренирует женщина

09.03.2017


В Кирове мужскую команду регбистов тренирует женщина

Кировская команда вошла в число 12 лучших по Кубку России по регби-7

01.11.2017


Кировская команда вошла в число 12 лучших по Кубку России по регби-7

В Кирове прошел второй тур чемпионата страны федеральной лиги по регби-7

20.06.2016


В Кирове прошел второй тур чемпионата страны федеральной лиги по регби-7

Популярные новости

В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

08.05.2018


В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

09.05.2018


9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

02.05.2018


В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

09.05.2018


В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

54-летний кировчанин за 2 млн рублей пытался вызволить приятеля из тюрьмы.

08.05.2018


54-летний кировчанин за 2 млн рублей пытался вызволить приятеля из тюрьмы.

Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

11.05.2018


Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх