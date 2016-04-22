Какую спортивную весну приготовили кировчанам в этом году?
Ближайшие выходные у кировчан будут активными и позитивными. Традиционно на Театральной площади состоится "Спортивная весна". Открывает фестиваль - городок ГТО. Он будет работать и 19, и 20 мая с 10 утра. Участников ждут одиннадцать видов испытаний. Заявки на тестирование принимаются от школ, общественных организаций и предприятий.
ГЕННАДИЙ ПЛЕНКОВ, ДИРЕКТОР АО "ЦЕНТР МОЛОДЕЖИ И СПОРТА" Г. КИРОВА:
«Первое условие - нужно быть зарегистрированным на сайте ГТО, получить УИН. Второе - должна быть мед.справка о допуске прохождения испытаний».
НАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Это касается 11-классников. Практика показывает, что наличие золотого знака ГТО учитывается при поступлении в вуз и дают доп.баллы к ЕГЭ».
Также 19 мая Театральная площадь традиционно станет и местом старта юбилейного женского ралли "Я сама". Оно пройдет уже в 15-ый раз. Это состязания, где от участниц требуется не лихачество, а грамотное и точное прохождение дистанции. Автоледи ждут приятные сюрпризы на гоночном пути.
МАРИНА МАНИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ГОНКИ "Я САМА", ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Старт на Театральной площади в 10:00. За час до гонки будут выдаваться маршрутные документы. Участники не знают маршрута, пока не получит маршрутные документы. В этом и интерес, потому что все в равных условиях».
Маршрут гонки примерно 80 километров с дополнительными соревнованиями. То есть, например, объезд фишек на время. Заявки на участие принимаются до 18 мая включительно дистанционно - в группе ВКонтакте "Я сама", либо лично в штабе гонки.
МАРИНА МАНИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ГОНКИ "Я САМА", ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«В рамках этого соревнования - Чемпионат Кировской области, который позволяет спортсменам получить КМС, и будет еще Чемпионат г. Кирова».
20 мая, кроме городка ГТО, на Театральной площади с девяти утра стартует городская легкоатлетическая эстафета и шоссейная велогонка.
НАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В 9:30 стартуют велосипедисты. В 11:00 - забег памяти Булатова, далее - эстафета среди учащихся школ, вузов, представителей клубов, команд и любых желающих».
Следует отметить, что на время воскресной велогонки и легкоатлетической эстафеты будет ограничено движение автотранспорта по Октябрьскому проспекту. Так что выбирайте пути объезда.
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