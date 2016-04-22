Какую спортивную весну приготовили кировчанам в этом году?

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В эти выходные на Театральную площадь придет "Спортивная весна". Программа праздника, как всегда, будет насыщенной.Ближайшие выходные у кировчан будут активными и позитивными. Традиционно на Театральной площади состоится "Спортивная весна". Открывает фестиваль - городок ГТО. Он будет работать и 19, и 20 мая с 10 утра. Участников ждут одиннадцать видов испытаний. Заявки на тестирование принимаются от школ, общественных организаций и предприятий.Также 19 мая Театральная площадь традиционно станет и местом старта юбилейного женского ралли "Я сама". Оно пройдет уже в 15-ый раз. Это состязания, где от участниц требуется не лихачество, а грамотное и точное прохождение дистанции. Автоледи ждут приятные сюрпризы на гоночном пути.Маршрут гонки примерно 80 километров с дополнительными соревнованиями. То есть, например, объезд фишек на время. Заявки на участие принимаются до 18 мая включительно дистанционно - в группе ВКонтакте "Я сама", либо лично в штабе гонки.20 мая, кроме городка ГТО, на Театральной площади с девяти утра стартует городская легкоатлетическая эстафета и шоссейная велогонка.Следует отметить, что на время воскресной велогонки и легкоатлетической эстафеты будет ограничено движение автотранспорта по Октябрьскому проспекту. Так что выбирайте пути объезда.