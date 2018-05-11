Кировская делегация приняла участие в торжественном открытии «Туриады–2018»

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В Саратовской области состоялось торжественное открытие спортивно-туристского лагеря «Туриада – 2018». В мероприятии принял участие полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

В этом году на шестую «Туриаду» собрались почти 700 участников из всех регионов ПФО – победители региональных спортивно-туристских слётов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также спортсмены и тренеры по спортивному туризму. В течение трех дней участники лагеря будут демонстрировать свою физическую выносливость, знания о туризме и истории родного края, знакомиться с достопримечательностями других регионов ПФО.

В этом году Кировскую область на «Туриаде» представляют 40 любителей спортивного туризма в возрасте от 16 лет до 21 года. В первый же день работы лагеря кировчане прошли первые испытания - командную спортивно-туристскую эстафету. По итогам соревнований лучший результат показали ребята из Республики Марий Эл. Михаил Бабич вручил команде-победителю Кубок полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

В завершение дня кировская делегация представила визитную карточку региона и рассказала о его туристическом потенциале.

Открывая лагерь, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич отметил, что проведение «Туриады» на саратовской земле стало доброй традицией. Полпред Президента подчеркнул, что основная цель «Туриады», – развитие массового спорта, выявление и поддержка лучших спортсменов-туристов, формирование положительных жизненных установок для молодежи.

«Я напомню, в Саратовской области проходит финальная часть соревнований, а так они идут практически с сентября по май в каждом регионе Приволжского федерального округа. 12 тысяч ребят приняли участие в отборочных состязаниях, чтобы 700 из них – самых лучших – оказались сегодня здесь. Когда были созданы условия для ребят, то на этой базе дополнительно появились возможности и познавательного, и событийного туризма, и краеведения, и многих других. А самый главный результат в том, что у ребят и руководителей регионов, муниципальных образований, туристических клубов появилась мотивация развивать туризм», – сказал Михаил Бабич.

Также полпред отметил, что приволжские спортсмены, благодаря организации подготовки к «Туриаде» и крупнейшим общероссийским соревнованиям, заняли доминирующее положение в своем виде спорта. Количество мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта увеличилось в четыре раза.

В этом году участников «Туриады» ждут соревнования на велосипедных, водных (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходных дистанциях. В рамках программы лагеря пройдет первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму. Эти состязания вошли в Единый календарный план международных, всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятий на 2018 год. Также у участников лагеря есть возможность сдать нормативы кандидатов в мастера спорта, повысить спортивные разряды, получить звания.

В культурно-познавательную программу включены видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», презентация «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО», конкурс авторской песни «Музыка сердец» и брейн-ринг на туристскую тематику.

Победители и призеры «Туриады – 2018» примут участие в крупнейших Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму.

