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Воспитанник кирово-чепецкой школы бодибилдинга стал призёром престижных международных стартов.

Сегодня, 14:06 | Просмотров: 120 | Версия для печати
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Турнир "Galaxy Pro" среди профессиональных атлетов прошёл в Италии. Выступая в категории «Классик Физик», Игорь Гостюнин занял второе место.
 
Сейчас спортсмен готовится к следующему турниру, который пройдёт в первых числах июня в Сан-Марино.
 
Его главная цель - отобраться на самые престижные соревнования в мире «Мистер Олимпия».
 
Отметим, что Игорь Гостюнин является одним из наиболее успешных кировских бодибилдеров.
 
В 2009 году он стал абсолютным чемпионом России, а год спустя - абсолютным чемпионом мира.
 
В настоящее время спортсмен живёт и тренируется в Санкт-Петербурге.


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