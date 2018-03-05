Воспитанник кирово-чепецкой школы бодибилдинга стал призёром престижных международных стартов.

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Турнир "Galaxy Pro" среди профессиональных атлетов прошёл в Италии. Выступая в категории «Классик Физик», Игорь Гостюнин занял второе место.

Сейчас спортсмен готовится к следующему турниру, который пройдёт в первых числах июня в Сан-Марино.

Его главная цель - отобраться на самые престижные соревнования в мире «Мистер Олимпия».

Отметим, что Игорь Гостюнин является одним из наиболее успешных кировских бодибилдеров.

В 2009 году он стал абсолютным чемпионом России, а год спустя - абсолютным чемпионом мира.

В настоящее время спортсмен живёт и тренируется в Санкт-Петербурге.