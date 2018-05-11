На «Туриаде-2018» команда Кировской области стала призером соревнований по велоралли.

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18 мая в Саратовской области стартовал второй день соревнования спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада-2018».

В программе мероприятий: соревнования на дистанции-пешеходной-связке, дистанции на средствах передвижения - группа (велоралли) и дистанции - водная - командная гонка.

Также в рамках Лагеря пройдут турниры по мини-футболу и настольному теннису.

В рамках культурно-познавательной состоится конкурс «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО» и командный конкурс бардовской песни «Атланты».

В командном зачете соревнований на дистанции на средствах передвижения (вело) победителями и призерами стали:

1 место - Оренбургская область;

2 место - Республика Татарстан;

3 место - Кировская область.

В личном зачете соревнований на дистанции на средствах передвижения (вело) 2 место завоевал Илья Стяжкин (г. Киров)