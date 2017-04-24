Чемпионы по дзюдо и самбо из Советска

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Тренерские династии и ученики, сменяющие учителей на татами. За десятилетия в клубе единоборств "Кукарские медведи" сложился сплоченный коллектив преподавателей дзюдо и самбо. Их особая гордость - группа спортсменов, приносящих в наши дни славу и известность клубу в России. Чем же они отличаются от других?Необходимые и в то же время занимательные упражнения. Это клубное ноу-хау, взятое на вооружение с момента основания "Кукарских медведей". В прошлом году им исполнилось 15 лет. Но у тренеров все так же горят глаза, и не пропадает желание учить ребят дзюдо и самим развиваться вместе с ними.Новации применяются и к дзюдоистам, которые представляют сурдоспорт. Клуб тесно сотрудничает со школой-интернатом для детей с нарушениями слуха. Антон Сюзев выпускник прошлого года. Дзюдо занимается с 13 лет. На данный момент кандидат в мастера спорта. Юноша уверен. В свое время сделал правильный выбор, придя в клуб на тренировки.На последнем чемпионате России Сюзев стал бронзовым призером, оставив позади себя даже заслуженных мастеров спорта. Медаль стала пропуском в резервный состав сборной России на Чемпионат мира по дзюдо. К сборам с национальной командой предстоит теперь готовиться и воспитаннице ВятСШОР Алене Ворожцовой. На Первенстве страны ею завоевано серебро. Успех, которой, считает она, придаст новый импульс в развитии ее спортивной карьеры.Елена Свинцова, Михаил Сидоров, братья Хлыбовы. Эти сурдоспортсмены гордость клуба. Следуя их примеру, подрастающее поколение охотно идет в дзюдо в Советске. Слава и успех придут не к каждому. Но спорт изменит их только в лучшую сторону. В этом убеждены преподаватели школы-интерната и тренеры клуба.Вслед за успехами воспитанников строятся и планы на будущее. Июль и август пора ключевых соревнований у дзюдоистов и представители Советска готовы преумножать достижения своей школы на российском и международном уровне.