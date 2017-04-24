Чемпионы по дзюдо и самбо из Советска
Необходимые и в то же время занимательные упражнения. Это клубное ноу-хау, взятое на вооружение с момента основания "Кукарских медведей". В прошлом году им исполнилось 15 лет. Но у тренеров все так же горят глаза, и не пропадает желание учить ребят дзюдо и самим развиваться вместе с ними.
ИГОРЬ ГЛУБОКОВСКИЙ, ТРЕНЕР ПО ДЗЮДО КЛУБА "КУКАРСКИЕ МЕДВЕДИ" И ВЯТСШОР:
«Появляются новые упражнения, новые системы в плане вариации нагрузки. Появляется новая техника, которую мы применяем к нашим ребятам. Обучаем их, совершенствуем их мастерство».
Новации применяются и к дзюдоистам, которые представляют сурдоспорт. Клуб тесно сотрудничает со школой-интернатом для детей с нарушениями слуха. Антон Сюзев выпускник прошлого года. Дзюдо занимается с 13 лет. На данный момент кандидат в мастера спорта. Юноша уверен. В свое время сделал правильный выбор, придя в клуб на тренировки.
АНТОН СЮЗЕВ, КМС ПО ДЗЮДО (СПОРТ ГЛУХИХ):
«Мне, правда, все понравилось. Я буду заниматься дзюдо или самбо пока живу».
На последнем чемпионате России Сюзев стал бронзовым призером, оставив позади себя даже заслуженных мастеров спорта. Медаль стала пропуском в резервный состав сборной России на Чемпионат мира по дзюдо. К сборам с национальной командой предстоит теперь готовиться и воспитаннице ВятСШОР Алене Ворожцовой. На Первенстве страны ею завоевано серебро. Успех, которой, считает она, придаст новый импульс в развитии ее спортивной карьеры.
АЛЕНА ВОРОЖЦОВА, СЕРЕБРНЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ДЗЮДО 2018 (СПОРТ ГЛУХИХ):
«Лена Свинцова привела меня просто сюда просто показать. Меня это все зацепило. Решила позаниматься. Так и пошло все нормально. Результаты хорошие, мне все нравиться».
Елена Свинцова, Михаил Сидоров, братья Хлыбовы. Эти сурдоспортсмены гордость клуба. Следуя их примеру, подрастающее поколение охотно идет в дзюдо в Советске. Слава и успех придут не к каждому. Но спорт изменит их только в лучшую сторону. В этом убеждены преподаватели школы-интерната и тренеры клуба.
НИНА ПЕРМИНОВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА Г.СОВЕТСКА:
«Они сюда приходят, а здесь все дети разные. Это здорово для создания им комфортных условий в дальнейшей жизни. Готовятся, ездят на соревнования. Всякое бывает. И хотят идти на тренировки или не хотят. Это ведь огромный труд».
ВЛАДИМИР ЗЛОБИН, ТРЕНЕР КЛУБА "КУКАРСКИЕ МЕДВЕДИ":
«Дети вот сейчас начинают заниматься. Тем более, родители присутствуют. Это очень здорово. Это тот конгломерат, который необходим для развития данного вида спорта».
Вслед за успехами воспитанников строятся и планы на будущее. Июль и август пора ключевых соревнований у дзюдоистов и представители Советска готовы преумножать достижения своей школы на российском и международном уровне.
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