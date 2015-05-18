Кировчане приняли участие в соревнованиях "Российский Азимут 2018"
Бежать и читать карту. Это и есть смысл спортивного ориентирования. Но на нынешнем "Азимуте" участникам пришлось столкнуться с еще одной головоломкой. Вместо привычного района трамплина соревнования сменили прописку. Они впервые были проведены в Заречной части города.
ВИКТОР МАКАРОВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ КОМАНДЫ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ:
«Чтобы люди увидели, что есть такой вид спорта, узнали о нем. Плюс школа, в которой более тысячи учащихся. Тоже чтобы дети присоединились к нашему движению. Ну и пришли в секции заниматься».
Дружба ног с головой должна начинается с первых же метров дистанции. В противном случае на прохождение всех контрольных пунктов может уйти много времени и сил. Всего их было 16. Максимум КП предусмотрели для юниоров и взрослых спортсменов. А вот самые молодые участники бежали по укороченному маршруту.
СЕМЕН КАРАВАЕВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ "РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ 2018":
«Ну она не очень сложная. Легкая. Я тут живу. Очень легкая показалась».
Внешний вид финишировавших говорил о том, что Азимут для большинства не стал приятной пробежкой. Куда более участников заботил их результат и вера в успех друзей.
ИЛЬЯ ЛУЧИНИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ "РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ 2018":
«Для меня это было легко, и я первый пробежал. Все КП чикнул».
Этот вид спорта требует быстрой и точной оценки сложившейся ситуации и умения мыслить в условиях больших физических нагрузок. У спортсменов вырабатываются наблюдательность, выносливость, сила воли. Почти что спринтерское прохождение маршрута с лучшим временем обычно под 20 минут и есть характерная черта Азимута. Ведь, по словам организаторов, он не ставит целью выявить сильнейшего спортсмена. Здесь важен принцип участия любого, кто желает попробовать себя в ориентировании.
МАРИЯ СЕРКИНА, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ "РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ 2018":
«Я не совсем отличница, но этот вид спорта я больше понимаю. Как бежать до КП, где какие тропинки, как правильно бежать».
"Российский азимут" по задумке призван поднять интерес людей к ориентированию. Розданные почти 700 стартовых номеров по оценкам уже неплохое достижение. И в целом, этот вид спорта у нас в регионе достаточно успешно развивается. Это если судить по наличию победителей и призеров российских Первенств, а также медальных регалий, завоеванных на европейском уровне. Так что подрастающему поколению есть на кого ориентироваться и стремиться, самим прокладывать путь к большим победам.
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