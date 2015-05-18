Кировчане приняли участие в соревнованиях "Российский Азимут 2018"

Поделиться новостью:

Вооружившись картами, тысячи россиян вышли на трассу "Российского азимута". Эти соревнования считаются одними из самых массовых в стране. На поиски контрольных пунктов отправились и кировчане.Бежать и читать карту. Это и есть смысл спортивного ориентирования. Но на нынешнем "Азимуте" участникам пришлось столкнуться с еще одной головоломкой. Вместо привычного района трамплина соревнования сменили прописку. Они впервые были проведены в Заречной части города.Дружба ног с головой должна начинается с первых же метров дистанции. В противном случае на прохождение всех контрольных пунктов может уйти много времени и сил. Всего их было 16. Максимум КП предусмотрели для юниоров и взрослых спортсменов. А вот самые молодые участники бежали по укороченному маршруту.Внешний вид финишировавших говорил о том, что Азимут для большинства не стал приятной пробежкой. Куда более участников заботил их результат и вера в успех друзей.Этот вид спорта требует быстрой и точной оценки сложившейся ситуации и умения мыслить в условиях больших физических нагрузок. У спортсменов вырабатываются наблюдательность, выносливость, сила воли. Почти что спринтерское прохождение маршрута с лучшим временем обычно под 20 минут и есть характерная черта Азимута. Ведь, по словам организаторов, он не ставит целью выявить сильнейшего спортсмена. Здесь важен принцип участия любого, кто желает попробовать себя в ориентировании."Российский азимут" по задумке призван поднять интерес людей к ориентированию. Розданные почти 700 стартовых номеров по оценкам уже неплохое достижение. И в целом, этот вид спорта у нас в регионе достаточно успешно развивается. Это если судить по наличию победителей и призеров российских Первенств, а также медальных регалий, завоеванных на европейском уровне. Так что подрастающему поколению есть на кого ориентироваться и стремиться, самим прокладывать путь к большим победам.