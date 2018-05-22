ФОК в Советске успешно пережил весеннее потепление
На этом видео, сразу набравшем несколько тысяч просмотров, видны прошлогодние проблемы ФОКа. Как только на крыше комплекса начал таять снег, вся вода оказалась внутри. Ручьи текли не только сверху, но и с боку - по стенам. Факт протечки был документально зафиксирован, строители пообещали исполнить гарантийные обязательства. Год спустя комплекс перезимовал без нареканий со стороны общественности.
НИКОЛАЙ ДОМРАЧЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ:
«Не огребалась отмостка. Следовательно, при таянии снега вода могла подойти под здание, нарушить фундамент. В этот раз мы постоянно чистили отмостку. Трактором работали полностью по периметру. Подъездные пути у нас были полностью сто процентов чистыми».
Сейчас в ФОКе располагается часть отделений местной детско-юношеской спортивной школы. На этой площадке зимой занимаются хоккеисты. Им на смену приходят футболисты. В секции около 80 мальчишек и девчонок. Команды из Советска в этом сезоне уже добились неплохих результатов. Ими выиграны областные турниры. Достойно они выступили и на межрегиональных соревнованиях. Залогом успеха тренер считает созданные условия для тренировок. О них еще совсем недавно он мог только мечтать.
ИГОРЬ МИХАЛЕВ, ТРЕНЕР ПО ФУТБОЛУ ДЮСШ Г.СОВЕТСКА:
НИКОЛАЙ ТЕРЕХОВ, ТРЕНЕР ДЮСШ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ:
МИХАИЛ ЗУБКОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ:
ИГОРЬ ГЛУБОКОВСКИЙ, ДИРЕКТОР ДЮСШ Г.СОВЕТСКА:
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