ФОК в Советске успешно пережил весеннее потепление

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«Условия были, мягко говоря, не очень хорошие. А сейчас в нашем распоряжении футбольное поле неплохого качества. Если плохая погода мы можем уйти в здание. Там прекрасно».

«Нам лишь бы крыша была над головой, да столы теннисные. А тут мы все придумаем сами. Все что можно из своего детства достать достаем».

«Щитов мы до сих пор не видим. Стойки, я их видел только в своем детстве. Почему от них отказались в свое время. Травм много. Дети залезают на них и будут лазить стопроцентно».

«В перспективе необходимо сделать искусственное покрытие. Для этого требуется не так много работ. Это провести стяжку 5-7 см. и положить покрытие. Это вполне решаемая задача, с которой в течении году, двух мы успешно справимся».

Прошлой весной в Советске с наступлением тепла в буквальном смысле "поплыл" недавно построенный в городе физкультурно-оздоровительный комплекс. Как ФОК пережил вторую зиму?На этом видео, сразу набравшем несколько тысяч просмотров, видны прошлогодние проблемы ФОКа. Как только на крыше комплекса начал таять снег, вся вода оказалась внутри. Ручьи текли не только сверху, но и с боку - по стенам. Факт протечки был документально зафиксирован, строители пообещали исполнить гарантийные обязательства. Год спустя комплекс перезимовал без нареканий со стороны общественности.Сейчас в ФОКе располагается часть отделений местной детско-юношеской спортивной школы. На этой площадке зимой занимаются хоккеисты. Им на смену приходят футболисты. В секции около 80 мальчишек и девчонок. Команды из Советска в этом сезоне уже добились неплохих результатов. Ими выиграны областные турниры. Достойно они выступили и на межрегиональных соревнованиях. Залогом успеха тренер считает созданные условия для тренировок. О них еще совсем недавно он мог только мечтать.Появление современной спортивной базы дало толчок и для развития в городе настольного тенниса. С осени набраны три группы младших школьников. В зале стали проводиться турниры, на которые приезжают команды из разных районов области.Стать полноценным центром спорта в Советске ФОКу мешает лишь эта баскетбольная площадка. Авторы проекта исходили из требований к плоскостным спортивным сооружениям аж 1981 года. Положенное здесь покрытие - дресва - не отвечает современным техническим требованиям и нормам элементарной безопасности.Тем не менее, будущее у объекта есть. Администрация ДЮСШ видит его в качестве многофункциональной площадки.Воплощение задуманного позволит жителям Советска играть на площадке в мини-футбол, баскетбол, волейбол и даже в большой теннис.