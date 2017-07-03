Сильнейшие легкоатлеты региона приняли участие в Первенстве области среди юношей и девушек

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«Я сейчас в 9-м классе. Я начала ходить под конец года 4 раза в неделю. А раньше я ходила то неделю, то пропускала ее. Т.е. у меня не было стабильности. Надо ходить по системе и тогда появится результат».

«Это абсолютно не поздно. У них спортивная жизнь продлевается, как минимум, до студенческого возраста. Они не теряют интерес к легкой атлетике. А она все-таки вид спорта для взрослых».

«Ой, когда я бежал вообще ничего не помнил. Помню, как вираж проходил, потом другой и финиш. Просто бежал. Вот и пробежал нормально по личному».

«Есть достаточно одаренные дети. Мы на них надеемся. Дальше с условиями, которые у нас появятся с открытием манежа, мы будем неплохо конкурировать».

Из-под крыши на стадион. Легкоатлеты разыграли награды одного из главных и принципиальных внутренних стартов, запланированных на лето. На стадионе "Прометей" прошло Первенство области среди юношей и девушек среднего и старшего возраста, на котором тренеров поджидал ряд приятных открытий.В году есть месяцы, подойти к которым легкоатлеты должны в максимально хорошей форме. Конец мая один из таких промежутков. Близятся старты на окружных и российских Первенствах, и к ним некоторые спортсмены уже практически готовы. Еще год назад Карина Ямшанова занималась танцами, но учителя физкультуры убедили девушку, что ее данные больше подходят для королевы спорта. В ней Карина выбрала спринтерские дистанции и не прогадала. На прошедшем областном Первенстве она на стометровке выполнила норматив кандидата в мастера спорта.Случай с Кариной тренеры называют не рядовым. Просто она оказалась в нужном месте в нужное время. Не смущал их и возраст, с которого девушка начала тренироваться.Выход из помещения на стадион легкоатлеты ждут. Он еще и придает силы. На Первенстве формируются сборные команды, попадание в которые считается за честь. За последние годы кировчане заметно прибавили в технических видах. Но и результаты в беговых дисциплинах вселили надежду в наставников. Даже на такой сложной дистанции как 400 метров. Ее с неплохим временем выиграл Евгений Ишутинов.Помимо личного первенства, легкоатлеты отстаивали честь своих спортивных школ в командном зачете. Там из года в год идет серьезная конкуренция. Она была и остается движущей силой областной легкой атлетики.Костяк сборной команды составлять воспитанники трех школ. ДЮСШ-2, ВятСШОР и спортшкола Кирово-Чепецка. Именно в таком порядке они расположились в итоговом командном протоколе. Всего на Первенстве было разыграно 52 комплекта наград.