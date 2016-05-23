В спортшколе олимпийского резерва наградили лучших кировских спортсменов
Один день в году этот зал преображается не для соревнований. Дети с родителями приходят, чтобы увидеть выпускников первой спортивной школы.
Каждый выпускной - это особенный праздник, который педагоги встречают с двойственными чувствами. Им жалко прощаться с ребятами. Но в тоже время это повод напутствовать их на успехи в дальнейший жизни.
ЕВГЕНИЙ ЗЫКОВ, ДИРЕКТОР МБУ СШОР №1:
АРТЕМ СИМОНОВ, МАСТЕР СПОРТА ПО СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ:
Название первой спортивной школы обязывает ко многому. В ней занимается полторы тысячи ребят. И перед их глазами на стене почета не только множество трофеев. Но и люди, которые их завоевали.
НАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Здесь очень хорошо прослеживается преемственность поколений. Спортсмены после окончания высших учебных заведений возвращаются в школу и начинают работать с детьми на результат».
В числе традиций выпускного вечера - благодарственные письма родителям и посадка молодых деревьев. Этот торжественный момент прижился в школе благодаря лётчику-космонавту, Герою Советского Союза Александру Сереброву. Он учился в ней и никогда не забывал свою спортивную alma mater.
ЕВГЕНИЙ ЗЫКОВ, ДИРЕКТОР МБУ СШОР №1:
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