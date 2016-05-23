В спортшколе олимпийского резерва наградили лучших кировских спортсменов

Поделиться новостью:

«Детская спортивная школа это вторая семья. Здесь проходит основное количество времени внеурочного. Здесь полжизни прошло».

«Я был пухлый, у меня были длинные волосы, я был не очень такой симпатичный. Но акробатика изменила мою жизнь и вот я уже выпускник».

«Как то мы договорились, что он посадит дерево, и мы после это начнем это делать. Дерево выбрали тую потому что, оно вечнозеленое и говорит о продолжении жизни».

Вечер полный сюрпризов и приятных подарков. В спортшколе олимпийского резерва номер один прошел праздник выпускников. На нем также наградили лучших спортсменов и тренеров школы по итогам сезона.Один день в году этот зал преображается не для соревнований. Дети с родителями приходят, чтобы увидеть выпускников первой спортивной школы.Каждый выпускной - это особенный праздник, который педагоги встречают с двойственными чувствами. Им жалко прощаться с ребятами. Но в тоже время это повод напутствовать их на успехи в дальнейший жизни.Этот выпуск один из самых массовых. Для 52-х спортсменов годы тренировок пролетели, словно на одном дыхании. И всем не верилось, что пришла пора переходить на новую ступень развития.Артем Симонов гордость школы. Двухкратный победитель Первенств мира по спортивной акробатике. С этим видом спорта связаны все главные достижения СШОР №1. В нем также есть отделения по прыжкам на акробатической дорожке, художественной гимнастике и баскетболу.Название первой спортивной школы обязывает ко многому. В ней занимается полторы тысячи ребят. И перед их глазами на стене почета не только множество трофеев. Но и люди, которые их завоевали.В числе традиций выпускного вечера - благодарственные письма родителям и посадка молодых деревьев. Этот торжественный момент прижился в школе благодаря лётчику-космонавту, Герою Советского Союза Александру Сереброву. Он учился в ней и никогда не забывал свою спортивную alma mater."Первая ступень", "Через тернии к звездам", "К вершинам спорта". На вечере были объявлены победители в этих номинациях. Но проигравшим себя никто не чувствовал. Только волнение и торжественность события, которое надолго останется у ребят в памяти.