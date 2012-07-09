В Кирове прошел отборочный этап открытого чемпионата ДФЛ

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В Кирове прошел отборочный этап открытого чемпионата Детской футбольной лиги. Между собой играли команды, составленные из ребят 8-9 лет. Но даже столь юный возраст не помешал показать им высококлассную игру.Мальчишки влюблены в футбол и этим все сказано. Об этом говорили родители юных футболистов. Они словно сами были на поле, не сдерживая эмоций и даже срывая голос, подгоняя ребенка в атаку, либо указывая ему, быстро уходит в защиту.Иного на таких турнирах и не встретишь. Пусть в действиях ребят много сумбура, но играют они в искренний футбол. В течении двух дней его показывали 10 команд. Большинство представляло кировские футбольные школы. К ним на турнире присоединились коллективы из Вичевщины и Мурыгино. За победой приехали и воспитанники пермского "Амкара".Тот самый переломный момент наступил в финальном матче. Подопечные Антона Балезина поначалу диктовали свои условия. Оптимизма добавил и забитый мяч. Но в перерыве коллега нашего тренера сумел донести до ребят, что еще ничего не потеряно. 15 минут пермякам хватило, чтобы отличиться дважды. Уйти от поражения хозяева поля не смогли и признались, что сами отдали сопернику победу.В этих словах виден тренерский подход к умению анализировать ошибки. Таким опытом сейчас с детьми делится целая группа бывших футболистов "Динамо". Их прежний наставник подмечает множество плюсов в их работе на тренерском поприще.Официально чемпионат детской футбольной лиги называется "Большие звезды светят малым". Вип-персоной кировского этапа был Андрей Малых, начинавший карьеру в "Динамо", а ныне представляющий клуб "Оренбург", вышедший в российскую Премьер-Лигу.По регламенту после отбора в финал выходят две лучшие команды. А это значит, что наша область будет представлена на решающей стадии чемпионата. Ее розыгрыш запланирован на сентябрь.