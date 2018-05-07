ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

31 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.0188
EURO: 72.5806
Погода в городе Кирове:
вечером:  +3...+5°C
ночью:  +1...+3°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

Сразу два кировских боксёра стали мастерами спорта России.

Сегодня, 16:33 | Просмотров: 69 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Это высокое звание присвоено Роману Кайсину и Максиму Кузнецову.
 
В декабре прошлого год в Самарской области они выиграли всероссийский мастерский турнир на призы школы олимпийского резерва «Ринг».
 
Отметим, что Романа тренирует Нуриман Арасланов, наставником Максима является тренер Алексей Лежнин.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Футболисты кировского «Факела» одержали вторую победу в первенстве межрегиональной федерации «Золотое Кольцо».

16:37 31.05.2018


Футболисты кировского «Факела» одержали вторую победу в первенстве межрегиональной федерации «Золотое Кольцо».

Сразу два кировских боксёра стали мастерами спорта России.

16:33 31.05.2018


Сразу два кировских боксёра стали мастерами спорта России.

Строительство дороги Опарино-Альмеж планируется завершить в 2019 году.

16:22 31.05.2018


Строительство дороги Опарино-Альмеж планируется завершить в 2019 году.

С 1 июня изменится время выхода в эфир региональных блоков «Радио России».

15:38 31.05.2018


С 1 июня изменится время выхода в эфир региональных блоков «Радио России».

В Кирове вынесли приговор водителю, который спровоцировал ДТП с тяжкими последствиями.

15:13 31.05.2018


В Кирове вынесли приговор водителю, который спровоцировал ДТП с тяжкими последствиями.

В Кировской области на президента ООО «Движение-Нефтепродукт» завели уголовное дело.

15:06 31.05.2018


В Кировской области на президента ООО «Движение-Нефтепродукт» завели уголовное дело.

На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

12:51 31.05.2018


На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

Все новости

Вести. Кировская область

Прокуратура проверила организации, которые занимаются добычей песка

15:13 31.05.2018


Прокуратура проверила организации, которые занимаются добычей песка

Школьники прошли испытание противогазами и взрывами

20:40 30.05.2018


Школьники прошли испытание противогазами и взрывами

В Кирове продолжается ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

20:28 30.05.2018


В Кирове продолжается ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

В Кирове прошел рейд по квартирам должников за газ

20:27 30.05.2018


В Кирове прошел рейд по квартирам должников за газ

Трудовая терапия для должников. Как возвращают алименты в Кирово-Чепецке

17:54 30.05.2018


Трудовая терапия для должников. Как возвращают алименты в Кирово-Чепецке

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове стало на двух мастеров спорта больше.

07.05.2018


В Кирове стало на двух мастеров спорта больше.

Пятеро кировчан станут Почетными гражданами Кирова

29.06.2016


Пятеро кировчан станут Почетными гражданами Кирова

Глава УМВД по Кировской области Константин Селянин стал генералом.

18.06.2016


Глава УМВД по Кировской области Константин Селянин стал генералом.

Борису Карпману присвоено звание почетного жителя Кирова

02.09.2008


Борису Карпману присвоено звание почетного жителя Кирова

В свет вышла шестнадцатая книга серии «Почетные граждане города Кирова»

17.12.2014


В свет вышла шестнадцатая книга серии «Почетные граждане города Кирова»

Звезды вятского спорта

14.01.2009


Звезды вятского спорта

Популярные новости

В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

19.05.2018


В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

22.05.2018


В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

28.05.2018


В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

23.05.2018


В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

31.05.2018


На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

21.05.2018


В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх