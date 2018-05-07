Сразу два кировских боксёра стали мастерами спорта России.

Поделиться новостью:

Это высокое звание присвоено Роману Кайсину и Максиму Кузнецову.

В декабре прошлого год в Самарской области они выиграли всероссийский мастерский турнир на призы школы олимпийского резерва «Ринг».

Отметим, что Романа тренирует Нуриман Арасланов, наставником Максима является тренер Алексей Лежнин.