Футболисты кировского «Факела» одержали вторую победу в первенстве межрегиональной федерации «Золотое Кольцо».
Накануне подопечные Алексея Орлова играли на выезде с рыбинским «Авангардом».
Забив в каждом из таймов по два мяча и обеспечив надёжность своей обороны, гости выиграли 4-0.
Точными ударами отметились Артём Перескоков, Дмитрий Шалаев, Владислав Шихов и Константин Шишкин.
Заработав три очка, кировчане вышли в лидеры первенства.
В следующем туре «Факел» сыграет дома против воспитанников школы олимпийского резерва из Твери.
Встреча пройдёт 10 июня.
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