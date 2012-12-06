Футболисты кировского «Факела» одержали вторую победу в первенстве межрегиональной федерации «Золотое Кольцо».

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Накануне подопечные Алексея Орлова играли на выезде с рыбинским «Авангардом».

Забив в каждом из таймов по два мяча и обеспечив надёжность своей обороны, гости выиграли 4-0.

Точными ударами отметились Артём Перескоков, Дмитрий Шалаев, Владислав Шихов и Константин Шишкин.

Заработав три очка, кировчане вышли в лидеры первенства.

В следующем туре «Факел» сыграет дома против воспитанников школы олимпийского резерва из Твери.

Встреча пройдёт 10 июня.