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В Котельничском районе состоялись соревнования любителей конного спорта

Сегодня, 17:50 | Просмотров: 35 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Котельничском районе состоялись соревнования любителей конного спорта. На турнире "Серебряный конь" выступают и взрослые, и юные наездники.

В этой конюшне свыше 50 лошадей. За каждой закреплен всадник. В основном, это дети и несколько раз в году они видят своих любимцев в праздничном убранстве. Соревнование "Серебряный конь" один из таких волнительных моментов, когда наездники с особым трепетом общаются с животными.

В Котельничском районе состоялись соревнования любителей конного спортаЕЛЕНА КИРЖАЕВА, ЗООТЕХНИК, ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЙ:
«Это кобыла. У нас жеребцов производителей шесть. Это у нас мальчики, они стоят отдельно. Дети на них не ездят. Про жеребцов говорят, что это лошади под опытного всадника. А начинаем мы на лошадках, на кобылах».

Вика познакомилась со Скарлетт недавно. Но взаимопонимание эта пара нашла быстро. Девочке предстояло дебютировать в конкуре. Это самый молодой, но при этом наиболее зрелищный вид конного спорта. В Юбилейном о нем заговорили с 2000-го года. Тогда прошли первые старты. Сейчас при их подготовке мало что изменилось.

В Котельничском районе состоялись соревнования любителей конного спортаВИКА АНИСИМОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Я сейчас подтягивала ей подпруги. Сегодня она хорошо себя вела. Но иногда пинается».

Златовласка, Акакулька, Сахара, Замбези. У этих и других лошадей свой характер. И о нем знают не только всадники. Жизнь главных героев спортивного праздника проходит на глазах жителей поселка.

В Котельничском районе состоялись соревнования любителей конного спортаЛЮБОВЬ КОПТИЛОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА ЮБИЛЕЙНЫЙ:
«Наш председатель стал закупать и привозить лошадей. Все радовались. Долгое время у нас был пастбищный период. Смотрим сейчас. Все лошадки то попки то у них округлились. А они же были стройные. Все лето за коровами бегали».

Пробежать по строго определенному маршруту. Быстро и чисто. Это и было главное конкурное задание с преодолением восьми препятствий. Первыми к прыжкам допустили начинающих спортсменов. Высота барьеров для них не превышала 50 сантиметров. Несмотря на сырую трассу, большинство участников прошли ее безошибочно. Чем немало обрадовали болельщиков. В их рядах были родители спортсменов, а также бабушки и дедушки.

В Котельничском районе состоялись соревнования любителей конного спортаЛЕОНИД ИСТОМИН:
«Этим увлекся сразу как-то. Лошадьми занимается, больше ничем не интересуется».
 
 
 
В Котельничском районе состоялись соревнования любителей конного спортаЛАРИСА ДРАНИШНИКОВА:
«Наша семья очень любит животных. Она очень хотела заниматься с лошадьми еще с детского сада. Вот два года отходила. В прошлом году третье место для начинающих заняла».
 
Кроме новичков, на конкурном поле соревновались конники по главному зачету "Серебряного коня" и по Суперкубку, где высота барьеров достигала одного метра. Конкур требует точности и внимательности. Почти все лошади способны прыгать, но не каждая обладает техникой прыжка и готовностью преодолевать препятствия. В Юбилейном лошадей вместе с наездниками научили справляться со страхом и волнением.

ЕЛЕНА КИРЖАЕВА, ЗООТЕХНИК, ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЙ:
«Это чувство полета у них непередаваемое. Они летят, и адреналин у них там зашкаливает. Эти бессонные ночи сегодня. Я пришла и спросила, кто не спал, лес рук. Они же готовятся, они же переживают».

Мы не спортсмены, мы любители, утверждает Елена Киржаева. Благодаря ей, подрастающее поколение уже не мыслит себя без общения с лошадьми. Кроме соревнований, дети ходят в конные походы. Но главное, они учатся любить этих красивых, умных и выносливых созданий.


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