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В Котельничском районе состоялись соревнования любителей конного спорта. На турнире "Серебряный конь" выступают и взрослые, и юные наездники.В этой конюшне свыше 50 лошадей. За каждой закреплен всадник. В основном, это дети и несколько раз в году они видят своих любимцев в праздничном убранстве. Соревнование "Серебряный конь" один из таких волнительных моментов, когда наездники с особым трепетом общаются с животными.Вика познакомилась со Скарлетт недавно. Но взаимопонимание эта пара нашла быстро. Девочке предстояло дебютировать в конкуре. Это самый молодой, но при этом наиболее зрелищный вид конного спорта. В Юбилейном о нем заговорили с 2000-го года. Тогда прошли первые старты. Сейчас при их подготовке мало что изменилось.Златовласка, Акакулька, Сахара, Замбези. У этих и других лошадей свой характер. И о нем знают не только всадники. Жизнь главных героев спортивного праздника проходит на глазах жителей поселка.Пробежать по строго определенному маршруту. Быстро и чисто. Это и было главное конкурное задание с преодолением восьми препятствий. Первыми к прыжкам допустили начинающих спортсменов. Высота барьеров для них не превышала 50 сантиметров. Несмотря на сырую трассу, большинство участников прошли ее безошибочно. Чем немало обрадовали болельщиков. В их рядах были родители спортсменов, а также бабушки и дедушки.Кроме новичков, на конкурном поле соревновались конники по главному зачету "Серебряного коня" и по Суперкубку, где высота барьеров достигала одного метра. Конкур требует точности и внимательности. Почти все лошади способны прыгать, но не каждая обладает техникой прыжка и готовностью преодолевать препятствия. В Юбилейном лошадей вместе с наездниками научили справляться со страхом и волнением.Мы не спортсмены, мы любители, утверждает Елена Киржаева. Благодаря ей, подрастающее поколение уже не мыслит себя без общения с лошадьми. Кроме соревнований, дети ходят в конные походы. Но главное, они учатся любить этих красивых, умных и выносливых созданий.