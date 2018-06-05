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Новости / Спорт

Кировский борец стал серебряным призером Чемпионата России по самбо.

Сегодня, 11:08 | Просмотров: 99 | Версия для печати
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В г. Зеленограде (Московская область) состоялся Чемпионат России по самбо (спорт глухих).
 
В соревнованиях приняли участие более 100 сильнейших спортсменов страны.
 
Кировскую область представлял самбист Вятской спортивной школы олимпийского резерва и клуба единоборств («Кукарские медведи») города Советска Антон Сюзев (тренер И. Глубоковский).
 
В результате сильнейшей конкуренции на ковре, Антон в весовой категории до 74 кг стал серебряным призером Чемпионата России по самбо и вошел в основной состав сборной России на Чемпионат Европы - 2019 по самбо (спорт глухих).


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