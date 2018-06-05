Кировский борец стал серебряным призером Чемпионата России по самбо.

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В г. Зеленограде (Московская область) состоялся Чемпионат России по самбо (спорт глухих).

В соревнованиях приняли участие более 100 сильнейших спортсменов страны.

Кировскую область представлял самбист Вятской спортивной школы олимпийского резерва и клуба единоборств («Кукарские медведи») города Советска Антон Сюзев (тренер И. Глубоковский).

В результате сильнейшей конкуренции на ковре, Антон в весовой категории до 74 кг стал серебряным призером Чемпионата России по самбо и вошел в основной состав сборной России на Чемпионат Европы - 2019 по самбо (спорт глухих).