В Кирово-Чепецке на 13-летнего мальчика упали футбольные ворота.

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По факту падения футбольных ворот на подростка проводится доследственная проверка.

ЧП произошло 4 июня 2018 года в спортивном зале Ледового Дворца «Олимп Арена» на улице Заводской в г. Кирово-Чепецк.

Во время учебно-тренировочного занятия юношеской хоккейной команды «Дымка» на мальчика упали футбольные ворота. Оказалось, что конструкция не была закреплена надлежащим образом.

Подросток получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и был госпитализирован в Центр травматологии.

В ходе проведения доследственной проверки следователями СУ СКР по Кировской области будут изучены все обстоятельства произошедшего. По результатам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

по информации СУ СКР по Кировской области