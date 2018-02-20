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Новости / Спорт

Юные кировчане успешно выступили на первенстве мира по универсальному бою.

Сегодня, 15:48 | Просмотров: 76 | Версия для печати
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Турнир прошёл в Калужской области, собрав более двухсот пятидесяти участников в возрасте 6-13 лет.
 
Программа стартов включала преодоление полосы препятствий и рукопашные поединки.
 
По итогам соревнований у кировчан три медали. Тимофей Марков и Артём Топоров завоевали серебро, Михаил Корчёмкин стал бронзовым призёром.
 
Юноши занимаются в клубе «Спартак» у тренера Игоря Скулкина.


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