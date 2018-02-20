Юные кировчане успешно выступили на первенстве мира по универсальному бою.

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Турнир прошёл в Калужской области, собрав более двухсот пятидесяти участников в возрасте 6-13 лет.

Программа стартов включала преодоление полосы препятствий и рукопашные поединки.

По итогам соревнований у кировчан три медали. Тимофей Марков и Артём Топоров завоевали серебро, Михаил Корчёмкин стал бронзовым призёром.

Юноши занимаются в клубе «Спартак» у тренера Игоря Скулкина.