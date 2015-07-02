В Кировской области побывают участники международного велопробега Санкт-Петербург-Владивосток.

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Велопробег Санкт-Петербург-Владивосток стартовал 10 июня.

22 велотуриста из Швейцарии, Австрии и Германии в возрасте от 50 до 70 лет за 95 дней преодолеют расстояние в 10 тысяч километров.

Главная цель пробега – знакомство с природой и жителями России.

Маршрут велопутешествия пройдет и через Кировскую область. С 20 по 23 июня участники пробега проедут по территории Кировской области с посещением Слободского и Омутнинска.

Отметим, что международный велопробег по маршруту Санкт-Петербург-Владивосток проходит впервые.