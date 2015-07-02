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Новости / Спорт

В Кировской области побывают участники международного велопробега Санкт-Петербург-Владивосток.

Вчера, 11:37 | Просмотров: 112 | Версия для печати
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Велопробег Санкт-Петербург-Владивосток стартовал 10 июня.
 
22 велотуриста из Швейцарии, Австрии и Германии в возрасте от 50 до 70 лет за 95 дней преодолеют расстояние в 10 тысяч километров.
 
Главная цель пробега – знакомство с природой и жителями России.
 
Маршрут велопутешествия пройдет и через Кировскую область. С 20 по 23 июня участники пробега проедут по территории Кировской области с посещением Слободского и Омутнинска.
 
Отметим, что международный велопробег по маршруту Санкт-Петербург-Владивосток проходит впервые.


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