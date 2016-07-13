Спортивные мероприятия в Кирове в День города
Пока гонщики обживались в автопарке и проверяли готовность своих мини-болидов, публика стала интенсивно стекаться к месту предстоящих соревнований. "Асфальтовое кольцо" за годы проведения стало автобрендом областного центра.
СЕРГЕЙ УШАКОВ, МЕХАНИК:
«В принципе не имея ничего, это очень даже отлично. Ездим очень далеко. За 400, 500 километров ездим потренироваться. Когда такая гонка проходит в родном городе это просто отлично».
Многолетняя практика кольцевых гонок воспринимается горожанами как визуальное сближение с "Формулой-1". Оно пусть и отдаленное, но способно передать атмосферу настоящих автосоревнований. Молодые, но уже высококлассные пилоты представляли Киров, Пермский край и республику Марий-Эл. А вот в нескольких сотнях метрах от трассы участие было важнее победы. В парке Кирова работала площадка фестиваля ГТО.
НАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Это направление очень интересно, оно разносторонне. Оно подходит всем категориям, начиная от 6 лет и до бесконечности. Очень любят жители старшего возраста принимать участие в таких мероприятиях. У них не всегда бывает возможность прийти на спортивную площадку, в бассейн. А ГТО позволяет такие виды испытаний пройти, выполнить и успешно».
СТЕФАНИЯ КЛИМОВА:
«Мне очень нравиться заниматься спортом. Я занимаюсь художественной гимнастикой, и я решила сдать ГТО».
Дмитрий Савин пришел с семьей. ГТО до этого не сдавал ни разу. Но в праздник решил, что пора показать пример родным. Тем более, была уверенность в собственных силах. Дмитрий мастер спорта по спортивной гимнастике.
ДМИТРИЙ САВИН, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ ГТО:
«Тяжело, устал. Немножко не дотянул на подтягиваниях. А в целом, даже перевыполнил некоторые нормативы. Я доволен всем».
В удовольствие на свежий воздух вышли и поклонники скандинавской ходьбы. Их ожидало не просто очередное занятие. Группе предстояло поучаствовать в первой вятской эстафете, связанной с оздоровительной физкультурой.
НАТАЛЬЯ АГАФОНОВА, ИНСТРУКТОР ПО СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ:
«Мы хотим показать, что ходьба это не скучно. Наоборот, весело, задорно».
"Молния" против "Победы". Эти команды соревновались друг с другом как в плане правильной техники ходьбы, так в заданиях на ловкость.
- Общения, конечно, не хватало. Тут я одна ходила, а с общением лучше.
Необычный формат зарядил каждого, кто пришел энергией и бодростью. Среди горожан скандинавская ходьба становится все более популярной. Сейчас ею занимаются дети от трех лет и заканчивая 90-летними любителями. За уроки по ходьбе все чаще берется и сильная половина человечества.
ПАВЕЛ РЫЧКОВ:
«Я занимаюсь плаванием, йогой. И вот здесь 90% мышц здесь участвуют. Дыхание и я получаю просто огромное удовольствие».
Спортивные мероприятия прошли во многих местах областного центра. Ежегодно День города кировчане проводят в активном движении и с пользой для здоровья.
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