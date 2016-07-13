Спортивные мероприятия в Кирове в День города

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В Кирове празднование Дня города не обошлось без спортивных соревнований. Самые интересные моменты - в обзоре Романа Четверикова.Пока гонщики обживались в автопарке и проверяли готовность своих мини-болидов, публика стала интенсивно стекаться к месту предстоящих соревнований. "Асфальтовое кольцо" за годы проведения стало автобрендом областного центра.Многолетняя практика кольцевых гонок воспринимается горожанами как визуальное сближение с "Формулой-1". Оно пусть и отдаленное, но способно передать атмосферу настоящих автосоревнований. Молодые, но уже высококлассные пилоты представляли Киров, Пермский край и республику Марий-Эл. А вот в нескольких сотнях метрах от трассы участие было важнее победы. В парке Кирова работала площадка фестиваля ГТО.Дмитрий Савин пришел с семьей. ГТО до этого не сдавал ни разу. Но в праздник решил, что пора показать пример родным. Тем более, была уверенность в собственных силах. Дмитрий мастер спорта по спортивной гимнастике.В удовольствие на свежий воздух вышли и поклонники скандинавской ходьбы. Их ожидало не просто очередное занятие. Группе предстояло поучаствовать в первой вятской эстафете, связанной с оздоровительной физкультурой."Молния" против "Победы". Эти команды соревновались друг с другом как в плане правильной техники ходьбы, так в заданиях на ловкость.Необычный формат зарядил каждого, кто пришел энергией и бодростью. Среди горожан скандинавская ходьба становится все более популярной. Сейчас ею занимаются дети от трех лет и заканчивая 90-летними любителями. За уроки по ходьбе все чаще берется и сильная половина человечества.Спортивные мероприятия прошли во многих местах областного центра. Ежегодно День города кировчане проводят в активном движении и с пользой для здоровья.