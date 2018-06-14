Что ждать в этом сезоне от футбольной команды "Факел"?

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«Здесь очень хороший коллектив. Ребята дружные, все друг друга поддерживают. Нет обиженных, кто не выходит на поле. Выходят, стараются, бьются. Это очень хорошо».

В региональном футболе появился амбициозный и уверенный в себе клуб. Год назад он дебютировал в Первенстве "Золотое кольцо" и с ходу показал неплохой результат. В текущем сезоне задача сыграть еще лучше. Как это получается у команды "Факел"?Футбольная жизнь "Факела" насчитывает не так много времени. Но его хватило, чтобы команда четко определилась с вектором развития. Поначалу было участие в областном чемпионате с постепенным выходом на призовые места. Далее последовало решение о заявке на Первенство "Золотое кольцо", где наша область долгое время была представлена "Машиностроителем". Его сменщик на этом уровне едва сразу не удостоился медалей, заняв по итогам дебютного сезона 4-е место.Ко второму чемпионату "Факел" подходил, предусмотрев серьезную подготовку. В расчет брался подровнявшийся состав соперников и ответственность за выступление. "Факел" с исчезновением профессионального футбола в области единственный на сегодня клуб, кто представляет наш регион на футбольной карте страны.Болельщики со стажем называют "Факел" самобытной командой. Поддерживать ее приходят и мальчишки, которые готовы ради похода на стадион забыть о компьютерных увлечениях.Костяк команды сохранен. Ко двору пришлись и экс-динамовцы Перминов, Халявин, Мясников. В роли играющего тренера на поле выходит и Александр Захлестин, не собирающийся пока вешать бутсы на гвоздь.Как видно, по именам и по настрою "Факел" боевой коллектив. Не удивительно, что цель на сезон попадание в тройку лучших. На это у клуба 14 туров. Первые два кировчане выиграли. В третьем дома встречались с тверской "Волгой". Сценарий игры получился интригующим. К перерыву хозяева вели 2-0. Но после него два мяча уже побывали в воротах "Факела". При чем, ничью гости добыли за считанные секунды до финального свистка.Потеря очков не должна выбить из колеи, считает наставник "Факела". Пока клуб с семью очками возглавляет турнирную таблицу "Золотого кольца". Правда, ближайшие встречи наша команда проведет с прямыми конкурентами. Эти матчи и покажут, насколько "Факел" готов к серьезным вызовам. Ведь, в этом году он намерен попробовать свои силы и в Кубке России.