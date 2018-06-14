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Что ждать в этом сезоне от футбольной команды "Факел"?

Сегодня, 12:15 | Просмотров: 98 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В региональном футболе появился амбициозный и уверенный в себе клуб. Год назад он дебютировал в Первенстве "Золотое кольцо" и с ходу показал неплохой результат. В текущем сезоне задача сыграть еще лучше. Как это получается у команды "Факел"?

Футбольная жизнь "Факела" насчитывает не так много времени. Но его хватило, чтобы команда четко определилась с вектором развития. Поначалу было участие в областном чемпионате с постепенным выходом на призовые места. Далее последовало решение о заявке на Первенство "Золотое кольцо", где наша область долгое время была представлена "Машиностроителем". Его сменщик на этом уровне едва сразу не удостоился медалей, заняв по итогам дебютного сезона 4-е место.

Что ждать в этом сезоне от футбольной команды "Факел"?ДАНИЛ МЕДВЕДЕВ, ДИРЕКТОР КЛУБА "ФАКЕЛ":
«Первый сезон мы хотели обкататься именно на новом уровне. Понять насколько мы сильны или слабы. Понять какие недочеты, даже с точки зрения, организации всего процесса».

Ко второму чемпионату "Факел" подходил, предусмотрев серьезную подготовку. В расчет брался подровнявшийся состав соперников и ответственность за выступление. "Факел" с исчезновением профессионального футбола в области единственный на сегодня клуб, кто представляет наш регион на футбольной карте страны.

Что ждать в этом сезоне от футбольной команды "Факел"?ВАЛЕРИЙ СОРОКИН, ИГРОК ФК "ДИНАМО" (БРЯНСК) ВОСПИТАННИК КИРОВСКОГО ФУТБОЛА:
«Если честно, это катастрофа когда у нас в городе нет профессионального клуба. Очень обидно. Остается сейчас только вот за ребят болеть. За 3 лигу, хоть она и не профессиональная».

Болельщики со стажем называют "Факел" самобытной командой. Поддерживать ее приходят и мальчишки, которые готовы ради похода на стадион забыть о компьютерных увлечениях.

- "Факел", "Факел".
- Нравится. Хожу на все игры. Нравятся болельщики, нравятся игроки.

Костяк команды сохранен. Ко двору пришлись и экс-динамовцы Перминов, Халявин, Мясников. В роли играющего тренера на поле выходит и Александр Захлестин, не собирающийся пока вешать бутсы на гвоздь.

Что ждать в этом сезоне от футбольной команды "Факел"?АЛЕКСАНДР ЗАХЛЕСТИН, ИГРАЮЩИЙ ТРЕНЕР ФК "ФАКЕЛ":
«Здесь очень хороший коллектив. Ребята дружные, все друг друга поддерживают. Нет обиженных, кто не выходит на поле. Выходят, стараются, бьются. Это очень хорошо».
 
 
Как видно, по именам и по настрою "Факел" боевой коллектив. Не удивительно, что цель на сезон попадание в тройку лучших. На это у клуба 14 туров. Первые два кировчане выиграли. В третьем дома встречались с тверской "Волгой". Сценарий игры получился интригующим. К перерыву хозяева вели 2-0. Но после него два мяча уже побывали в воротах "Факела". При чем, ничью гости добыли за считанные секунды до финального свистка.

Что ждать в этом сезоне от футбольной команды "Факел"?АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК "ФАКЕЛ":
«Ну это футбол. Надо играть 90 минут. Не бывает такого, что ты выигрываешь за 45 минут. Чуть отдали, чуть отпустили. Футбол нас наказал».

Потеря очков не должна выбить из колеи, считает наставник "Факела". Пока клуб с семью очками возглавляет турнирную таблицу "Золотого кольца". Правда, ближайшие встречи наша команда проведет с прямыми конкурентами. Эти матчи и покажут, насколько "Факел" готов к серьезным вызовам. Ведь, в этом году он намерен попробовать свои силы и в Кубке России.


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