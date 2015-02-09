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Военно-патриотический клуб «Рекс» из Даровского

Сегодня, 15:09 | Просмотров: 78 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Военно-патриотическому клубу "Рекс" в Даровском всего 5 лет, но за это время удалось добиться немалых успехов. Воспитанники клуба успешно выступают на соревнованиях по боевым искусствам на уровне страны, а недавно один из них даже был приглашён на чемпионат мира по карате в Японию.

Максиму Сафронову 12 лет, а удар уже как у взрослого. Мальчик подает большие надежды в спорте. Он ходит в клуб "Рекс" с момента его основания, то есть почти половину жизни.

Военно-патриотический клуб «Рекс» из ДаровскогоМАКСИМ САФРОНОВ, ВОСПИТАННИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА "РЕКС":
«Карате даёт мне много энергии, силы, выносливости. Я чемпион России, 2 раза занимал 2-е место на чемпионате России, приглашён на чемпионат мира в Японию. В Японию поеду, деньги уже коплю».
 
Основатель и бессменный руководитель клуба, Павел Егоров, окончил орловский педколледж, там увлекся карате, занимался боевыми искусствами в военно-патриотическом клубе "Тигр". После службы в армии, вернулся домой, решил посвятить себя благородному делу - патриотическому воспитанию детей. Кстати, название, которое он выбрал для клуба в Даровском - РЕКС - это аббревиатура, она расшифровывается как Районная Единая Команда спортсменов.

Военно-патриотический клуб «Рекс» из ДаровскогоПАВЕЛ ЕГОРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЕННО-ПАТРИТОИЧЕСКОГО КЛУБА "РЕКС":
«Наш клуб входит в кировскую региональную молодёжную организацию федерации киокусинкай "Энергия" мы тесно сотрудничаем и мы входим в движение Юнармия».

Возрастных ограничений на членство в клубе нет. Конечно, основная масса - школьники, но есть и взрослые. Например, двукратный чемпион России по всестилевому карате, чемпион и призёр ПФО Дмитрий Орловский пришёл в клуб сразу, как только он открылся, в 2012 году. Открытия секции карате в родном посёлке он ждал всю жизнь.

Военно-патриотический клуб «Рекс» из ДаровскогоДМИТРИЙ ОРЛОВСКИЙ, ВОСПИТАННИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА "РЕКС":
«С детства была мечта - заниматься боевыми искусствами. Вот она сбылась. Не в детстве, к сожалению, после 30. Мне нравится, семья меня поддерживает. Я смогу всегда их защитить».

Занятия карате - далеко не единственное, чем занимаются в клубе. Здесь изучают разборку и сборку автомата Калашникова, участвуют в военных сборах, играх и походах, ребят готовят к службе в армии, к поступлению в военные учебные заведения. А главное, здесь учат не только быть сильными, но и понимать, чтоб любая сила - это еще и ответственность. И чем больше может и умеет человек, тем выше его ответственность перед окружающими.


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