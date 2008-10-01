В Кирове впервые прошли соревнования по трофи-триал радиоуправляемых машин
В масштабе 1 к 10, реже 1 к 8. Уменьшенные, но точные копии внедорожников или пиков приехали на соревнование, главный принцип которых - неспешное катание на любой местности, где преград как можно больше, а дороги – как можно меньше. На создание кировской трассы ушло полторы недели.
ЕВГЕНИЙ ЛИТВИНОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Придумывали просто на ходу. Но подсмотрели некоторые нюансы трасс других регионов».
В итоге "взрослые игрушки" столкнулись с коварным трофи-рейдом. Впереди было 16 препятствий, чье преодоление требовало хладнокровия от участников и веры в машину. С настоящим внедорожным снаряжением, только крохотным.
Платон Литвинов управлял разными моделями. Сейчас отдает предпочтение аналогу японского суперкара. Мальчишка знает, что требования к нему жесткие. Разрешены колеса определенного диаметра. Ширина машины не должна превышать норму. А вот внешний вид не важен. Красив он только на старте. Но после финиша модель нуждается в восстановлении от последствий прохождения экстрим-рейда.
ПЛАТОН ЛИТВИНОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Мы ее моем после всех покатушек. Ставим ее на балкон. А перед соревнованиями берем аккумуляторы и заряжаем».
Увидеть вживую настоящий трофи-триал могут немногие. А вот на приглашение посмотреть покорение бездорожья в городской черте кировчане откликнулись с интересом.
Дебютный автоэкстрим слалом прошел без сбоев. По техническим причинам никто не сошел с трассы. Вместе с тем, пилоты узнали и за что их могут наказать, если они создали сами себе безвыходную ситуацию.
ЕВГЕНИЙ ЛИТВИНОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«В дальнейших планах усложнение отдельных участков трассы и плюс дополнение. Ну и приглашать из других регионов участников».
Для гонок, кроме зимы, подходят все остальные времена года. Поэтому, у любителей и энтузиастов есть масса возможностей и времени, чтобы устраивать гонки и продвигать в массы интересное и серьезное хобби.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!