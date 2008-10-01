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Модели грязи не боятся. В Кирове впервые прошли соревнования по трофи-триал радиоуправляемых машин.В масштабе 1 к 10, реже 1 к 8. Уменьшенные, но точные копии внедорожников или пиков приехали на соревнование, главный принцип которых - неспешное катание на любой местности, где преград как можно больше, а дороги – как можно меньше. На создание кировской трассы ушло полторы недели.Платон Литвинов управлял разными моделями. Сейчас отдает предпочтение аналогу японского суперкара. Мальчишка знает, что требования к нему жесткие. Разрешены колеса определенного диаметра. Ширина машины не должна превышать норму. А вот внешний вид не важен. Красив он только на старте. Но после финиша модель нуждается в восстановлении от последствий прохождения экстрим-рейда.Увидеть вживую настоящий трофи-триал могут немногие. А вот на приглашение посмотреть покорение бездорожья в городской черте кировчане откликнулись с интересом.Дебютный автоэкстрим слалом прошел без сбоев. По техническим причинам никто не сошел с трассы. Вместе с тем, пилоты узнали и за что их могут наказать, если они создали сами себе безвыходную ситуацию.Для гонок, кроме зимы, подходят все остальные времена года. Поэтому, у любителей и энтузиастов есть масса возможностей и времени, чтобы устраивать гонки и продвигать в массы интересное и серьезное хобби.