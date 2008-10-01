ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

19 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.4838
EURO: 73.4825
Погода в городе Кирове:
утром:  +23...+25°C
днём:  +25...+27°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

В Кирове впервые прошли соревнования по трофи-триал радиоуправляемых машин

Вчера, 17:47 | Просмотров: 186 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Модели грязи не боятся. В Кирове впервые прошли соревнования по трофи-триал радиоуправляемых машин.

В масштабе 1 к 10, реже 1 к 8. Уменьшенные, но точные копии внедорожников или пиков приехали на соревнование, главный принцип которых - неспешное катание на любой местности, где преград как можно больше, а дороги – как можно меньше. На создание кировской трассы ушло полторы недели.

В Кирове впервые прошли соревнования по трофи-триал радиоуправляемых машин ЕВГЕНИЙ ЛИТВИНОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Придумывали просто на ходу. Но подсмотрели некоторые нюансы трасс других регионов».
В итоге "взрослые игрушки" столкнулись с коварным трофи-рейдом. Впереди было 16 препятствий, чье преодоление требовало хладнокровия от участников и веры в машину. С настоящим внедорожным снаряжением, только крохотным.

Платон Литвинов управлял разными моделями. Сейчас отдает предпочтение аналогу японского суперкара. Мальчишка знает, что требования к нему жесткие. Разрешены колеса определенного диаметра. Ширина машины не должна превышать норму. А вот внешний вид не важен. Красив он только на старте. Но после финиша модель нуждается в восстановлении от последствий прохождения экстрим-рейда.

В Кирове впервые прошли соревнования по трофи-триал радиоуправляемых машин ПЛАТОН ЛИТВИНОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Мы ее моем после всех покатушек. Ставим ее на балкон. А перед соревнованиями берем аккумуляторы и заряжаем».

Увидеть вживую настоящий трофи-триал могут немногие. А вот на приглашение посмотреть покорение бездорожья в городской черте кировчане откликнулись с интересом.

Дебютный автоэкстрим слалом прошел без сбоев. По техническим причинам никто не сошел с трассы. Вместе с тем, пилоты узнали и за что их могут наказать, если они создали сами себе безвыходную ситуацию.

ЕВГЕНИЙ ЛИТВИНОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«В дальнейших планах усложнение отдельных участков трассы и плюс дополнение. Ну и приглашать из других регионов участников».

Для гонок, кроме зимы, подходят все остальные времена года. Поэтому, у любителей и энтузиастов есть масса возможностей и времени, чтобы устраивать гонки и продвигать в массы интересное и серьезное хобби.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Пермь готовится к фестивалю теле- и радиопрограмм «Щит России»

15:27 15.06.2018


Пермь готовится к фестивалю теле- и радиопрограмм «Щит России»

В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

14:45 14.06.2018


В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

В Кировской области появились первые летние грибы.

14:39 14.06.2018


В Кировской области появились первые летние грибы.

В Кирове ко Дню России запустили проект «Гордость Вятки»

12:23 14.06.2018


В Кирове ко Дню России запустили проект «Гордость Вятки»

Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец»

12:19 14.06.2018


Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец»

В Кирове увеличился муниципальный тариф на содержание жилья

12:11 14.06.2018


В Кирове увеличился муниципальный тариф на содержание жилья

В Кирове опять горел расселенный дом (ФОТО)

10:43 14.06.2018


В Кирове опять горел расселенный дом (ФОТО)

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове впервые прошли соревнования по трофи-триал радиоуправляемых машин

17:47 18.06.2018


В Кирове впервые прошли соревнования по трофи-триал радиоуправляемых машин

Контроль за ремонтом и содержанием дорог

17:45 18.06.2018


Контроль за ремонтом и содержанием дорог

Областной краеведческий музей открыл футбольную выставку

15:26 18.06.2018


Областной краеведческий музей открыл футбольную выставку

В селе Карино Слободского района широко отметили "Сабантуй"

15:20 18.06.2018


В селе Карино Слободского района широко отметили "Сабантуй"

Вакцинации домашних собак и кошек от бешенства в заречной части Кирова

15:17 18.06.2018


Вакцинации домашних собак и кошек от бешенства в заречной части Кирова

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Трофи-рейд "Бобровый затон"

01.10.2008


Трофи-рейд "Бобровый затон"

Бобровый затон

15.09.2009


Бобровый затон

Гонки по ракетодрому

22.06.2009


Гонки по ракетодрому

Впервые за 18 лет соревнования по велотуризму прошли не на открытой местности

25.04.2018


Впервые за 18 лет соревнования по велотуризму прошли не на открытой местности

Соревнования по техническому моделированию

30.03.2016


Соревнования по техническому моделированию

В Кирове прошли соревнования по дрифту

30.01.2018


В Кирове прошли соревнования по дрифту

Популярные новости

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

05.06.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

09.06.2018


Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

В Кировской области ожидаются заромозки.

07.06.2018


В Кировской области ожидаются заромозки.

В Кирове на 9 часов задержали первый в турсезоне рейс в Симферополь.

05.06.2018


В Кирове на 9 часов задержали первый в турсезоне рейс в Симферополь.

Спасатели эвакуировали 25 паломников - участников Великорецкого крестного хода.

05.06.2018


Спасатели эвакуировали 25 паломников - участников Великорецкого крестного хода.

В департаменте образования Кирова прокомментировали сообщение об укусе ребенка клещом в детском саду.

09.06.2018


В департаменте образования Кирова прокомментировали сообщение об укусе ребенка клещом в детском саду.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх