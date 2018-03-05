Кировский прыгун установил новый рекорд России.
Выступавший в тройном прыжке кировчанин Руслан Чистяков приземлился на отметке 11 метров 83 сантиметров, что стало не только лучшим результатом соревнований, но и новым рекордом страны.
Это шестая победа спортсмена на всероссийских первенствах. Ещё две медали в копилку сборной области принесла Мария Симахина, ставшая третьей в беге на 800 и 1500 метров.
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