Кировский прыгун установил новый рекорд России.

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В Республике Марий Эл прошли чемпионат и первенство страны по лёгкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями.Выступавший в тройном прыжке кировчанин Руслан Чистяков приземлился на отметке 11 метров 83 сантиметров, что стало не только лучшим результатом соревнований, но и новым рекордом страны.Это шестая победа спортсмена на всероссийских первенствах. Ещё две медали в копилку сборной области принесла Мария Симахина, ставшая третьей в беге на 800 и 1500 метров.