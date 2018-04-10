Кировские легкоатлеты завоевали пятнадцать медалей чемпионата и первенства Приволжья.
Наилучших результатов из кировчан добились Константин Вершинин, ставший первым в беге на 3000 метров среди старших юношей, Мария Бровикова, одержавшая победу в метании диска среди юниорок, и Александр Крутиков, занявший первое место в толкании ядра среди мужчин.
Кроме того, в активе Александра ещё одна медаль, на этот раз серебряная, за второй результат в метании диска.
Неплохо выступили кировчане и в эстафетах, завоевав бронзовые медали в беге 4 по 100 метров среди юниорок и старший юношей.
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