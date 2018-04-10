ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

21 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.6175
EURO: 73.6118
Погода в городе Кирове:
утром:  +10...+12°C
днём:  +12...+14°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

Кировские легкоатлеты завоевали пятнадцать медалей чемпионата и первенства Приволжья.

Вчера, 19:18 | Просмотров: 120 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Главные окружные старты прошли в Пензе.

Наилучших результатов из кировчан добились Константин Вершинин, ставший первым в беге на 3000 метров среди старших юношей, Мария Бровикова, одержавшая победу в метании диска среди юниорок, и Александр Крутиков, занявший первое место в толкании ядра среди мужчин.

Кроме того, в активе Александра ещё одна медаль, на этот раз серебряная, за второй результат в метании диска.

Неплохо выступили кировчане и в эстафетах, завоевав бронзовые медали в беге 4 по 100 метров среди юниорок и старший юношей.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировские легкоатлеты завоевали пятнадцать медалей чемпионата и первенства Приволжья.

19:18 20.06.2018


Кировские легкоатлеты завоевали пятнадцать медалей чемпионата и первенства Приволжья.

Кировский прыгун установил новый рекорд России.

19:12 20.06.2018


Кировский прыгун установил новый рекорд России.

Погасла звезда

13:04 20.06.2018


Погасла звезда

Кировские подростки познают азы военной службы в лагере «Гвардеец»

16:12 19.06.2018


Кировские подростки познают азы военной службы в лагере «Гвардеец»

Пермь готовится к фестивалю теле- и радиопрограмм «Щит России»

15:27 15.06.2018


Пермь готовится к фестивалю теле- и радиопрограмм «Щит России»

В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

14:45 14.06.2018


В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

В Кировской области появились первые летние грибы.

14:39 14.06.2018


В Кировской области появились первые летние грибы.

Все новости

Вести. Кировская область

ВятГУ вошел в сотню лучших российских ВУЗов

20:47 20.06.2018


ВятГУ вошел в сотню лучших российских ВУЗов

Свалка медотходов, обнаруженная активистами ОНФ прошлой осенью, до сих пор не убрана

20:45 20.06.2018


Свалка медотходов, обнаруженная активистами ОНФ прошлой осенью, до сих пор не убрана

Награждение победителей общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств»

18:00 20.06.2018


Награждение победителей общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств»

В Кирове может появиться современная зона отдыха

17:59 20.06.2018


В Кирове может появиться современная зона отдыха

Россельхознадзор начал плановую проверку с/х земельных участков

17:58 20.06.2018


Россельхознадзор начал плановую проверку с/х земельных участков

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Европы по киокушинкай.

10.04.2018


Кировские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Европы по киокушинкай.

Кировские лыжницы завоевали серебро первенства России.

13.02.2018


Кировские лыжницы завоевали серебро первенства России.

Ледолазы из Кирова завоевали пять медалей этапа Кубка мира по ледолазанию.

31.01.2018


Ледолазы из Кирова завоевали пять медалей этапа Кубка мира по ледолазанию.

Кировские пятиборцы завоевали "золото" Чемпионата мира.

22.09.2015


Кировские пятиборцы завоевали "золото" Чемпионата мира.

Кировские легкоатлеты стали призёрами всероссийских соревнований.

05.03.2018


Кировские легкоатлеты стали призёрами всероссийских соревнований.

Кировские пенсионеры завоевали 6 медалей всероссийского киберчемпионата.

08.06.2018


Кировские пенсионеры завоевали 6 медалей всероссийского киберчемпионата.

Популярные новости

В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

19.06.2018


В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

09.06.2018


Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

В Кировской области ожидаются заромозки.

07.06.2018


В Кировской области ожидаются заромозки.

В департаменте образования Кирова прокомментировали сообщение об укусе ребенка клещом в детском саду.

09.06.2018


В департаменте образования Кирова прокомментировали сообщение об укусе ребенка клещом в детском саду.

В Кирове будут судить бывшего майора полиции, обвиняемого в мошенничестве и разбое.

08.06.2018


В Кирове будут судить бывшего майора полиции, обвиняемого в мошенничестве и разбое.

В Вятскополянской ЦРБ провели первые операции по замене хрусталика глаза.

09.06.2018


В Вятскополянской ЦРБ провели первые операции по замене хрусталика глаза.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх