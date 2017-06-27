Кировская область приняла Чемпионат страны по кросс-триатлону

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«По сравнению с прошлым голом усложнили велосипедный сегмент. Возможно, кто-то не был к этому готов. Плюс, дожди прошли».

«Дорога открыта всем. Очень коммуникабельный и очень удобный вид спорта. Он базовый, подготовительный для велосипедистов, для легкоатлетов, так и для лыжников».

«Стараюсь держать форму спортивную, соревновательную. Она всегда на высоте. Не даю себе слабины. Тренируюсь, работаю, совершенствуюсь. Есть куда еще стремиться. Плавание отстает, велосипед надо подтягивать».

Кировская область все чаще выбирается местом проведения соревнований по триатлону. Вот и на этот раз ей было доверено принять сильнейших российских спортсменов, намеренных оспаривать награды Чемпионата страны в кросс-триатлоне.Плавательный километр, 20-ть на велосипеде и шесть беговых. Чемпионат России по кросс-триатлону в своем формате не меняется. Но делать прогнозы занятие рискованное. Водный сегмент хоть и определяет промежуточных лидеров, но пересаживаясь на велосипед, они могут выключить себя из борьбы за медали. В этот раз, организаторы поставили всех участников чемпионата в непростые условия.В элитной группе стартовало 28 человек. Большинство было знакомо с особенностями верхошижемской дистанции. Чемпионат в поселке проводился третий год подряд. В отличие от классического триатлона, его разновидность в формате "кросс" не сильно развита по стране. Но, несмотря на это, он считается простым и самым доступным видом спорта.Принято считать, что в футбол играют все, а побеждают немцы. Так, и в триатлоне многие соревнуются, а выигрывает Павел Андреев. Заслуженный мастер спорта и многократный чемпион мира и Европы. На этом чемпионате Андрееву предстояло отстаивать титул победителя. В группе элиты он был одним из самым возрастных участников. Но этот фактор играет ему только на пользу. Многолетний опыт помогает ему правильно распределить силы по дистанции. На ее преодоление у Андреева ушло один час и 46 минут. Прошлогодний результат был быстрее. Но нынешняя победа вновь утвердила его в качестве сильнейшего триатлониста страны.Как в мужском, так и в женском зачете сюрпризов не произошло. Кировчанка Дарья Рогозина в упорной борьбе сумела опередить на 47 секунд соотечественницу Марину Белозерцеву и стала победительницей чемпионата России по кросс-тиатлону.