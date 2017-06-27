Кировская область приняла Чемпионат страны по кросс-триатлону

Кировская область все чаще выбирается местом проведения соревнований по триатлону. Вот и на этот раз ей было доверено принять сильнейших российских спортсменов, намеренных оспаривать награды Чемпионата страны в кросс-триатлоне.
Плавательный километр, 20-ть на велосипеде и шесть беговых. Чемпионат России по кросс-триатлону в своем формате не меняется. Но делать прогнозы занятие рискованное. Водный сегмент хоть и определяет промежуточных лидеров, но пересаживаясь на велосипед, они могут выключить себя из борьбы за медали. В этот раз, организаторы поставили всех участников чемпионата в непростые условия.
АНДРЕЙ РУДИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ТРИАТЛОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По сравнению с прошлым голом усложнили велосипедный сегмент. Возможно, кто-то не был к этому готов. Плюс, дожди прошли».
В элитной группе стартовало 28 человек. Большинство было знакомо с особенностями верхошижемской дистанции. Чемпионат в поселке проводился третий год подряд. В отличие от классического триатлона, его разновидность в формате "кросс" не сильно развита по стране. Но, несмотря на это, он считается простым и самым доступным видом спорта.
АНДРЕЙ ЧЕКУНОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ЧЕМПИОНАТА:
«Дорога открыта всем. Очень коммуникабельный и очень удобный вид спорта. Он базовый, подготовительный для велосипедистов, для легкоатлетов, так и для лыжников».
Принято считать, что в футбол играют все, а побеждают немцы. Так, и в триатлоне многие соревнуются, а выигрывает Павел Андреев. Заслуженный мастер спорта и многократный чемпион мира и Европы. На этом чемпионате Андрееву предстояло отстаивать титул победителя. В группе элиты он был одним из самым возрастных участников. Но этот фактор играет ему только на пользу. Многолетний опыт помогает ему правильно распределить силы по дистанции. На ее преодоление у Андреева ушло один час и 46 минут. Прошлогодний результат был быстрее. Но нынешняя победа вновь утвердила его в качестве сильнейшего триатлониста страны.
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ, ЧЕМПИОН РОССИИ ПО КРОСС-ТРИАТЛОНУ:
«Стараюсь держать форму спортивную, соревновательную. Она всегда на высоте. Не даю себе слабины. Тренируюсь, работаю, совершенствуюсь. Есть куда еще стремиться. Плавание отстает, велосипед надо подтягивать».
Как в мужском, так и в женском зачете сюрпризов не произошло. Кировчанка Дарья Рогозина в упорной борьбе сумела опередить на 47 секунд соотечественницу Марину Белозерцеву и стала победительницей чемпионата России по кросс-тиатлону.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.