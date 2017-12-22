В Кирове планируют оборудовать фан-зону.

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Проработать вопрос о создании в Кирове фан-зоны поручил глава администрации города Илья Шульгин.

На сегодняшнем оперативном совещании было отмечено, что интерес к Чемпионату мира по футболу возрастает.

7 июля состоится игра между Россией и Хорватией за выход в полуфинал. И в соцсетях многие жители города задают вопросы, почему в Кирове нет ни одной фан-зоны.

По словам специалистов, при ее организации необходимо выдержать ряд требований, в том числе по вместимости площадки, на которой ее планируется организовать. Вопрос о возможности организации такой площадки в Кирове планируется проработать в течение ближайших двух дней.

При этом должны быть учтены все требования безопасности, а также соблюдены права и интересы людей, которые проживают в домах рядом с предполагаемой фан-зоной.

На такой площадке должна быть обеспечена охрана порядка и будет исключено употребление спиртных напитков.

- "При этом надо подумать об организации точек продажи чая, кофе, выпечки, бутербродов, - отметил Илья Шульгин. - И, конечно, повышенное внимание - безопасности дорожного движения в дни матчей: ликование людей понятно, но блокирование движения по городским трассам, как это было вчера, недопустимо - прежде всего с точки зрения безопасности самих участников таких шествий. Либо это должно происходить под контролем ГИБДД.