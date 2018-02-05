Кировские лыжники открыли летний соревновательный сезон.
На базе спорткомплекса «Трамплин» прошёл первый этап Кубка города по гонкам на лыжероллерах.
В стартах приняли участие более двухсот лыжников из Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского, Омутнинска, Кумён, Орлова и Нагорска.
Кроме того, приехали гости из Татарстана.
Жаркая погода не помешала спортсменам показать достойные результаты.
Победу среди взрослых спортсменов одержали Мария Половникова и Владислав Скобелев.
Среди юниоров - Полина Лобастова и Виталий Женихов, среди старших юношей и девушек - Анастасия Сысолятина и Алексей Рысев.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.