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Новости / Спорт

Кировские лыжники открыли летний соревновательный сезон.

Вчера, 13:22 | Просмотров: 122 | Версия для печати
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На базе спорткомплекса «Трамплин» прошёл первый этап Кубка города по гонкам на лыжероллерах.
 
В стартах приняли участие более двухсот лыжников из Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского, Омутнинска, Кумён, Орлова и Нагорска.
 
Кроме того, приехали гости из Татарстана.
 
Жаркая погода не помешала спортсменам показать достойные результаты.
 
Победу среди взрослых спортсменов одержали Мария Половникова и Владислав Скобелев.
 
Среди юниоров - Полина Лобастова и Виталий Женихов, среди старших юношей и девушек - Анастасия Сысолятина и Алексей Рысев.


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