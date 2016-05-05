Кировский борец стал призёром чемпионата Приволжья.
Главные окружные старты по греко-римской борьбе прошли в Ульяновске.
Наилучшего результата из кировчан добился кандидат в мастера спорта Вадим Каданов.
Выступая в весовой категории до 87 килограммов, 25-летний спортсмен завоевал бронзовую медаль.
В шаге от пьедестала остановились Вячеслав Ходырев, Владимир Воробьёв и Саид Алиев.
Таким образом, на чемпионат России от Кировской области едут два спортсмена: Вадим Каданов и завоевавший это право ранее Евгений Высотин.
Турнир пройдёт в первой половине августа в Подмосковье.
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