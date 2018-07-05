Соревнования МЧС по пожарно-спасательному спорту на стадионе "Прометей"

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«Молодежь приходит. С недавнего времени у нас стали выступать девочки и женщины. Мы расширились. К таким олимпийским требованиям мы подходим».

Через Киров на Уфу. В конце июля столица Башкортостана примет финал Чемпионата МЧС по пожарно-спасательному спорту. 15 сильнейших команд определяются через межрегиональные старты. Один из них проходит на стадионе "Прометей".Мастера спорта международного класса, чемпионы и рекордсмены мира. По статусности спортсменов эти межрегиональные соревнования едва ли не самые сильные в стране. 21 команда представляет 11 регионов Приволжского и Центрального федеральных округов. У них три дня, чтобы распределить призовые места в личном и командном зачетах. Не менее жарким ожидается и спор за победу среди юношей и девушек.В первый же день соревнований подрастающее поколение приятно удивило судей и тренеров. На стометровой полосе препятствий нижегородка Олеся Ценова установила рекорд России среди девушек 15-16 лет. Высокие результаты были показаны и в упражнении "подъем по штурмовой лестнице".Взмах стартового флажка, выстрел и - четверка спортсменов устремляется к финишу. Не столь важно бежать быстро, сколько правильно выполнять технические элементы. Участники говорят, что во время прохождения дистанции, нужно работать не только руками и ногами, но и головой.В пожарно-спасательный спорте любая мелочь играет роль. Быстрое время здесь не гарантирует только одна хорошая физическая форма. Успех это совокупность факторов.Татарстан, Нижегородская область и Кировская. Так выглядит промежуточная тройка лидеров. Но войти в нее задача каждой из команд-участниц. Получится у них это сделать или нет, покажут оставшиеся виды программы. Пожарная эстафета и боевое развертывание. Награждение победителей межрегиональных соревнований пройдет в четверг.