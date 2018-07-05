Соревнования МЧС по пожарно-спасательному спорту на стадионе "Прометей"
Мастера спорта международного класса, чемпионы и рекордсмены мира. По статусности спортсменов эти межрегиональные соревнования едва ли не самые сильные в стране. 21 команда представляет 11 регионов Приволжского и Центрального федеральных округов. У них три дня, чтобы распределить призовые места в личном и командном зачетах. Не менее жарким ожидается и спор за победу среди юношей и девушек.
АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
МАРГАРИТА БАРКОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ (САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ):
«Ну скорее техника, техника выполнения, скорость. Если что-то не так сделаешь, можешь сорваться, и не будет хорошего финиша».
Взмах стартового флажка, выстрел и - четверка спортсменов устремляется к финишу. Не столь важно бежать быстро, сколько правильно выполнять технические элементы. Участники говорят, что во время прохождения дистанции, нужно работать не только руками и ногами, но и головой.
В пожарно-спасательный спорте любая мелочь играет роль. Быстрое время здесь не гарантирует только одна хорошая физическая форма. Успех это совокупность факторов.
ПАВЕЛ НЕСТЕРКИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ (НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ):
«Мне без разницы. Ну у кого есть какие то приметы. Суеверный, а кто-то нет. Как пробежалось? Пойдет для первой попытки».
Татарстан, Нижегородская область и Кировская. Так выглядит промежуточная тройка лидеров. Но войти в нее задача каждой из команд-участниц. Получится у них это сделать или нет, покажут оставшиеся виды программы. Пожарная эстафета и боевое развертывание. Награждение победителей межрегиональных соревнований пройдет в четверг.
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