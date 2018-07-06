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Новости / Спорт

Кировские гиревики защитили честь России.

Сегодня, 10:02 | Просмотров: 100 | Версия для печати
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В Каунасе прошло юношеское первенство Европы.
 
Выступая в составе сборной страны, кировчане завоевали четыре золотые медали.
 
Егор Дёмышев стал первым в толчке двух полуторапудовых гирь по длинному циклу и в эстафете.
 
Дмитрию Дунаеву не было равных в двоеборье, Мария Лаптева показала лучший результат в рывке пудовой гири среди девушек.
 
Все трое занимаются в спортивной школе «Юность» у тренера Евгения Малкова.


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