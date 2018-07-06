Кировские гиревики защитили честь России.

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В Каунасе прошло юношеское первенство Европы.

Выступая в составе сборной страны, кировчане завоевали четыре золотые медали.

Егор Дёмышев стал первым в толчке двух полуторапудовых гирь по длинному циклу и в эстафете.

Дмитрию Дунаеву не было равных в двоеборье, Мария Лаптева показала лучший результат в рывке пудовой гири среди девушек.

Все трое занимаются в спортивной школе «Юность» у тренера Евгения Малкова.