Кировские гиревики защитили честь России.
В Каунасе прошло юношеское первенство Европы.
Выступая в составе сборной страны, кировчане завоевали четыре золотые медали.
Егор Дёмышев стал первым в толчке двух полуторапудовых гирь по длинному циклу и в эстафете.
Дмитрию Дунаеву не было равных в двоеборье, Мария Лаптева показала лучший результат в рывке пудовой гири среди девушек.
Все трое занимаются в спортивной школе «Юность» у тренера Евгения Малкова.
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