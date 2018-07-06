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Новости / Спорт

Кировская область примет один из этапов Кубка России по лыжным гонкам.

Сегодня, 10:04 | Просмотров: 106 | Версия для печати
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Соревнования пройдут в январе будущего года на базе спорткомплекса «Перекоп».
 
Решение об этом было принято после посещения объекта международным экспертом Игорем Беломестновым.
 
Авторитетный специалист оценил лыжные трассы на соответствие современным требованиям.
 
По его мнению, комплекс в полной мере обеспечен всем необходимым для проведения соревнований всероссийского уровня.
 
Напомним, что в семидесятые-восьмидесятые годы на трассах «Перекопа» прошло восемнадцать чемпионатов СССР и РСФСР по биатлону и лыжным гонкам. Несколько лет назад на объекте была проведена масштабная реконструкция, создан региональный центр зимних видов спорта.


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