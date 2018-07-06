Успех наших пожарных-спортсменов на больших межрегиональных стартах

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В Кирове завершились межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди главных управлений МЧС. Каких успехов добилась Кировская область?Для Кировской области эти соревнования прошли как нельзя лучше. Второе место в общекомандном зачете, золото по боевому развертыванию и первые места в зачетах среди управлений.Успехи не только кировских команд, но и пожарных и спасателей из других регионов отметил глава управления МЧС России по Кировской области. По словам руководства ведомства, пожарно-спасательный спорт - это не просто соревнования, это регулярные тренировки, которые помогают спасать жизни в повседневной работе сотрудников МЧС.Сейчас все трудности позади, спортсмены получают награды и отдыхают. Три дня они штурмовали стены, преодолевали полосы препятствий и соревновались в боевом развертывании пожарных рукавов. Не для всех команд все прошло гладко. Команду из Татарстана подвела помпа.Однако, спортсмены не упали духом и со второй попытки показали один из лучших результатов. Не обошлось в последний день соревнований и без традиционного купания в резервуарах с водой тренеров команд-победителей.