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Успех наших пожарных-спортсменов на больших межрегиональных стартах

Сегодня, 10:52 | Просмотров: 124 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кирове завершились межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди главных управлений МЧС. Каких успехов добилась Кировская область?

- Победителем по боевому развертыванию на межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту занимает сборная команда Кировской области.

Для Кировской области эти соревнования прошли как нельзя лучше. Второе место в общекомандном зачете, золото по боевому развертыванию и первые места в зачетах среди управлений.

Успех наших пожарных-спортсменов на больших межрегиональных стартахЮРИЙ СЫСОЛЯТИН, СТАРШИЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В первую очередь удивили мужчины кировской области, которые впервые… вообще, наверное, впервые в истории, стали лучшими на этих соревнованиях. То есть мужская сборная стала чемпионами региональных соревнований. По всем видам. В том числе и боевое развертывание сегодня стали чемпионами. Это конечно удивляет. Ну и команда кировской области вот этими результатами обеспечила себе выступление на финальных соревнованиях чемпионата России».

Успехи не только кировских команд, но и пожарных и спасателей из других регионов отметил глава управления МЧС России по Кировской области. По словам руководства ведомства, пожарно-спасательный спорт - это не просто соревнования, это регулярные тренировки, которые помогают спасать жизни в повседневной работе сотрудников МЧС.

Успех наших пожарных-спортсменов на больших межрегиональных стартахМИХАИЛ ЛИХАЧЁВ, НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Пожарно-прикладной спорт является спортом мужественных, сильных, но очень добрых людей. Это единственный вид силовых ведомств, где спасают, помогают, и защищают. Поэтому всех поздравляю с участием».

Сейчас все трудности позади, спортсмены получают награды и отдыхают. Три дня они штурмовали стены, преодолевали полосы препятствий и соревновались в боевом развертывании пожарных рукавов. Не для всех команд все прошло гладко. Команду из Татарстана подвела помпа.

Успех наших пожарных-спортсменов на больших межрегиональных стартахРАМИЛЬ БАЯЗИТОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ (КАЗАНЬ):
«Может и кто-то что-то не так сделал. Каждый выполняет свою работу, и если вот на моём этапе все было в порядке, допустим, то возможно что-то там. Может с техникой, может не так переключил, не знаю».

Однако, спортсмены не упали духом и со второй попытки показали один из лучших результатов. Не обошлось в последний день соревнований и без традиционного купания в резервуарах с водой тренеров команд-победителей.


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