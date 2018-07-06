100 лет со дня рождения Марии Исаковой
«Золушка из Вятки», «королева льда» - так называли Марию Исакову в середине прошлого столетия. Такой популярности и успехов в спорте в то время не было больше ни у кого. Её имя в областном центре носят стадион «Динамо» и библиотека № 4.
ИРИНА СМИРНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ № 4 ИМ. М.Г. ИСАКОВОЙ:
«Мы очень гордимся тем, что Мария Григорьевна была еще и нашей коллегой, в годы войны она работала библиотекарем в эвакогоспитале, к тому же она еще и автор четырех книг - "К заветным рубежам", "Ледяные дорожки", "Конькобежный спорт" и "Учись кататься на коньках"».
В 1948-м году советские конькобежки впервые приняли участие в чемпионате мира в финском городе Турку. Дебют превзошел все ожидания. Сражались за мировую «корону» мужественно, с полной отдачей и заняли весь пьедестал почета. Но Мария Исакова, самая первая наша чемпионка мира, не остановилась на достигнутом. Еще дважды - в 49 и 50-м она сумела одержать безоговорочные победы. В историю конькобежного спорта вошла как трехкратная чемпионка мира.
На открытии выставки вспоминали о том, что Мария Исакова неизменно говорила о себе «Я - вятская!». Своими успехами на ледовой дорожке она многие годы славила наш город. И, даже переехав в столицу, всегда хранила любовь и верность своей малой родине.
ВИКТОР САВИНЫХ, ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ, ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:
«Это действительно, феномен в советском спорте был. Приз Кирова, 38 год, я еще не родился, а она рекорды устанавливала, и она прожила долгую и интересную жизнь. Спасибо за то, что вы помните, спасибо за то, что вы цените ее».
Для всех последующих поколений спортсменов Исакова стала примером преодоления себя, выдержки, настоящего спортивного характера. Всей своей жизнью она задавала ориентир не только спортивного, но и личностного роста - только самодисциплина может помочь добиться успехов.
АЛЕКСЕЙ СУВОРОВ, МСМК ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ, УЧАСТНИК ОЛИМПИЙСКИЙ ИГР В СОЧИ, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ВСЕМИРНОЙ УНИВЕРСИАДЫ:
«Мария Григорьевна была простым человеком, сила в простоте, не надо хватать звезд с неба, задирать подбородок, когда у тебя что-то получается, но при этом нужно ставить пред собой высокие цели, и при должном усердии и упорстве все получится обязательно. Она показала хороший пример, она показала, что нет ничего невозможного».
Добавим, что юбилейные торжества проходят сегодня и в городской библиотеке, которая носит имя легендарной спортсменки Марии Григорьевны Исаковой.
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