100 лет со дня рождения Марии Исаковой

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Исполнилось сто лет со дня рождения Марии Исаковой, трёхкратной абсолютной чемпионке мира по скоростному бегу на коньках. У Вятской филармонии открылась выставка, посвященная нашей легендарной спортсменке.«Золушка из Вятки», «королева льда» - так называли Марию Исакову в середине прошлого столетия. Такой популярности и успехов в спорте в то время не было больше ни у кого. Её имя в областном центре носят стадион «Динамо» и библиотека № 4.В 1948-м году советские конькобежки впервые приняли участие в чемпионате мира в финском городе Турку. Дебют превзошел все ожидания. Сражались за мировую «корону» мужественно, с полной отдачей и заняли весь пьедестал почета. Но Мария Исакова, самая первая наша чемпионка мира, не остановилась на достигнутом. Еще дважды - в 49 и 50-м она сумела одержать безоговорочные победы. В историю конькобежного спорта вошла как трехкратная чемпионка мира.На открытии выставки вспоминали о том, что Мария Исакова неизменно говорила о себе «Я - вятская!». Своими успехами на ледовой дорожке она многие годы славила наш город. И, даже переехав в столицу, всегда хранила любовь и верность своей малой родине.Для всех последующих поколений спортсменов Исакова стала примером преодоления себя, выдержки, настоящего спортивного характера. Всей своей жизнью она задавала ориентир не только спортивного, но и личностного роста - только самодисциплина может помочь добиться успехов.Добавим, что юбилейные торжества проходят сегодня и в городской библиотеке, которая носит имя легендарной спортсменки Марии Григорьевны Исаковой.