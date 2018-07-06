Лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» оценил международный эксперт по гомологации лыжных трасс.

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Инспекцию инициировала администрация лыжно-биатлонного комплекса, чтобы получить заключение о возможности проведения на нем соревнований первой категории: международных турниров, чемпионатов, Кубков и первенств страны и федеральных округов.

Международный эксперт Игорь Беломестнов проверил лыжные трассы объекта, их сложность, рельеф, планировку и инфраструктуру на соответствие международным требованиям.

Он отметил, что на объекте обеспечены комфортные условия для подготовки и отдыха спортсменов.

По итогам проверки решено рассмотреть возможность проведения третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в январе 2019 года на базе комплекса «Перекоп».

- Помещения комплекса укомплектованы всем необходимым для проведения соревнований первой категории. На реконструированном комплексе «Перекоп» возможно проводить чемпионаты и первенства России по лыжным гонкам. То, что в Приволжском федеральном округе есть такой объект, даст серьезный толчок для развития лыжных гонок в вашем регионе, - отметил Игорь Беломестнов.

В текущем году в «Перекопе» уже прошли 16 мероприятий федерального уровня.