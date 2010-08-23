Кировские активисты организовали проект по созданию ВОРКАУТ-площадки
Воркаут - новое направление в массовом спорте, которое набирает всё большую популярность среди молодежи. До недавнего времени подобных площадок в Кирове не было. Однако, неравнодушные жители города решили для себя - воркауту в городе не просто быть, а развиваться на профессиональной площадке.
ЕГОР ПОСПЕЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ВОРКАУТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Обычно проблема у всех площадок, что когда её строят, у спортсменов их мнение не спрашивают и получается так, что когда они начинают заниматься, там получаются маленькие такие недочеты, которые мешают именно в спортивной части, а это площадка построена с учетом всех этих интересов».
Все строительные работы выполняются силами инициативной группы кировчан, волонтерами и общественными активистами, которые вложили в строительство свою душу, а сам проект не раз изменялся с целью улучшения. Всего на строительство площадки было собрано более одного миллиона рублей.
ОЛЕГ КОШКИН, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:
«Участвовали в проекте физические лица, компании. Это все частные деньги, которые мы привлекали через собственные контакты, социальные сети».
Максим Шалыгин занимается воркаутом не один год. Молодой человек уверен - такие площадки - это хороший стимул для молодежи.
МАКСИМ ШАЛЫГИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ STREET WORKOUT43:
«Например, Нижний, Москва, Сочи, у них очень много площадок именно такого плана. На них приходишь и прямо какое-то чувство, которое наполняет тебя энергией. Ты хочешь тренироваться, хочешь добиваться успехов».
Строительные работы уже подходят к своему завершению, а значит, скоро площадка сможет принимать не только кировских ребят, но и спортсменов из других регионов - как для соревнований, так и просто для обмена опытом.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Кроме того, здесь появится освещение и бесплатная точка вай-фай. После открытия площадки здесь могут заниматься все желающие, а региональная федерация воркаута планирует организовать здесь публичные тренировки».
Профессиональная площадка для воркаута будет не единственной в Кирове: еще один подобный объект может появиться в одном из городских парков.
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