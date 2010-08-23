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Кировские активисты организовали проект по созданию ВОРКАУТ-площадки

Сегодня, 11:32 | Просмотров: 122 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Кировские активисты организовали проект по созданию ВОРКАУТ-площадки. Первая из них уже появилась на территории парка Дворца творчества юных-Мемориала. О том, чем кировчане смогут заниматься на таких площадках, - узнала Карина Алоян.

Воркаут - новое направление в массовом спорте, которое набирает всё большую популярность среди молодежи. До недавнего времени подобных площадок в Кирове не было. Однако, неравнодушные жители города решили для себя - воркауту в городе не просто быть, а развиваться на профессиональной площадке.

Кировские активисты организовали проект по созданию ВОРКАУТ-площадки ЕГОР ПОСПЕЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ВОРКАУТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Обычно проблема у всех площадок, что когда её строят, у спортсменов их мнение не спрашивают и получается так, что когда они начинают заниматься, там получаются маленькие такие недочеты, которые мешают именно в спортивной части, а это площадка построена с учетом всех этих интересов».

Все строительные работы выполняются силами инициативной группы кировчан, волонтерами и общественными активистами, которые вложили в строительство свою душу, а сам проект не раз изменялся с целью улучшения. Всего на строительство площадки было собрано более одного миллиона рублей.

Кировские активисты организовали проект по созданию ВОРКАУТ-площадки ОЛЕГ КОШКИН, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:
«Участвовали в проекте физические лица, компании. Это все частные деньги, которые мы привлекали через собственные контакты, социальные сети».

Максим Шалыгин занимается воркаутом не один год. Молодой человек уверен - такие площадки - это хороший стимул для молодежи.

Кировские активисты организовали проект по созданию ВОРКАУТ-площадки МАКСИМ ШАЛЫГИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ STREET WORKOUT43:
«Например, Нижний, Москва, Сочи, у них очень много площадок именно такого плана. На них приходишь и прямо какое-то чувство, которое наполняет тебя энергией. Ты хочешь тренироваться, хочешь добиваться успехов».

Строительные работы уже подходят к своему завершению, а значит, скоро площадка сможет принимать не только кировских ребят, но и спортсменов из других регионов - как для соревнований, так и просто для обмена опытом.

Кировские активисты организовали проект по созданию ВОРКАУТ-площадки КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Кроме того, здесь появится освещение и бесплатная точка вай-фай. После открытия площадки здесь могут заниматься все желающие, а региональная федерация воркаута планирует организовать здесь публичные тренировки».

Профессиональная площадка для воркаута будет не единственной в Кирове: еще один подобный объект может появиться в одном из городских парков.


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