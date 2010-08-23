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Кировские активисты организовали проект по созданию ВОРКАУТ-площадки. Первая из них уже появилась на территории парка Дворца творчества юных-Мемориала. О том, чем кировчане смогут заниматься на таких площадках, - узнала Карина Алоян.Воркаут - новое направление в массовом спорте, которое набирает всё большую популярность среди молодежи. До недавнего времени подобных площадок в Кирове не было. Однако, неравнодушные жители города решили для себя - воркауту в городе не просто быть, а развиваться на профессиональной площадке.Все строительные работы выполняются силами инициативной группы кировчан, волонтерами и общественными активистами, которые вложили в строительство свою душу, а сам проект не раз изменялся с целью улучшения. Всего на строительство площадки было собрано более одного миллиона рублей.Максим Шалыгин занимается воркаутом не один год. Молодой человек уверен - такие площадки - это хороший стимул для молодежи.Строительные работы уже подходят к своему завершению, а значит, скоро площадка сможет принимать не только кировских ребят, но и спортсменов из других регионов - как для соревнований, так и просто для обмена опытом.Профессиональная площадка для воркаута будет не единственной в Кирове: еще один подобный объект может появиться в одном из городских парков.