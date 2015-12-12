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Сергей Зорин из Кирса стал победителем российского первенства по гиревому спорту среди ветеранов

Сегодня, 17:28 | Просмотров: 61 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Зрелый возраст рекордам не помеха. Сергей Зорин из Кирса стал победителем российского первенства по гиревому спорту среди ветеранов.

Кандидат в мастера спорта СССР по многоборью ГТО и по спортивному ориентированию гирями начал заниматься после 60-ти лет. И практически сразу же завоевал две золотые медали на Первенстве мира среди ветеранов в Гамбурге. Поднимался на пьедестал почета и в Дублине, и в Сеуле.

Сергей Зорин из Кирса стал победителем российского первенства по гиревому спорту среди ветерановСЕРГЕЙ ЗОРИН, ЧЕМПИОН МИРА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ:
«Последний раз ездил на первенство России в Чебоксарах, борьба была серьезная, в двоеборье занял второе место, сумел первое место занять в длинном цикле, среди соперников - и мастера спорта, международного класса даже есть».

Оба сына Сергея Зорина - перворазрядники по лыжам. Но то, что отец стал заниматься гиревым спортом уже в зрелом возрасте, стало неожиданностью даже для родных.

Сергей Зорин из Кирса стал победителем российского первенства по гиревому спорту среди ветерановДМИТРИЙ ЗОРИН, НАЧАЛЬНИК 6 ПСЧ Г. КИРСА:
«Любовь к спорту они прививал буквально с ясельных времен, вместе с ним я, так получалось, что не с кем было оставить, водилась мама с младшим, а я уезжал на соревнования в Киров или еще куда-то вместе с отцом».

Отрабатывает технику Сергей Зорин не только в зале, но и дома. Помогает и прошлый любимый вид спорта.

СЕРГЕЙ ЗОРИН, ЧЕМПИОН МИРА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ:
«Для гиревика лыжи как раз самое то, гири - циклический вид спорта, как и лыжи, надо 10 минут поднимать, надо терпеть, терпеть и терпеть, и соответственно физическую подготовку иметь, потому что если за минуту выложишься, потом все, больше не поднять».

Чемпион мирового первенства среди ветеранов тренируется и сейчас, готовясь покорять новые вершины.


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