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Зрелый возраст рекордам не помеха. Сергей Зорин из Кирса стал победителем российского первенства по гиревому спорту среди ветеранов.Кандидат в мастера спорта СССР по многоборью ГТО и по спортивному ориентированию гирями начал заниматься после 60-ти лет. И практически сразу же завоевал две золотые медали на Первенстве мира среди ветеранов в Гамбурге. Поднимался на пьедестал почета и в Дублине, и в Сеуле.Оба сына Сергея Зорина - перворазрядники по лыжам. Но то, что отец стал заниматься гиревым спортом уже в зрелом возрасте, стало неожиданностью даже для родных.Отрабатывает технику Сергей Зорин не только в зале, но и дома. Помогает и прошлый любимый вид спорта.Чемпион мирового первенства среди ветеранов тренируется и сейчас, готовясь покорять новые вершины.