В Кирове открылась первая профессиональная площадка для ворк-аута
Турники и брусья молодые люди начали опробовать задолго до официального открытия. Оценили площадку и именитые спортсмены. Наталия Фалалеева готовилась к показательным выступлениям. Чемпионка России по спортивной акробатике уверена, что подобные упражнения будут полезны всем.
НАТАЛИЯ ФАЛАЛЕЕВА, МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА ПО СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ:
«Я думаю, это и для девушек, и для мужчин, чтобы не только мужчины развивали свою силу, но и девушки тоже поддерживали себя в форме».
Идея создания площадки для воркаута принадлежит инициативной группе горожан, которые смогли привлечь на свою сторону множество единомышленников для реализации проекта.
АРТЕМ ЧАСТОЕДОВ, УЧАСТНИК КОМАНДЫ ВОРКАУТ43:
«Еще в школьные годы начал заниматься. Отличная площадка, давно мечтаем уже о такой площадке в Кирове, в других городах уже есть везде, у нас только появилась, все счастливы, рады».
Все строительные работы по установке были выполнены волонтерами и активистами. Свой вклад внесли также многие региональные компании. В торжественном открытии профессиональной площадки для занятий уличной силовой гимнастикой приняли участие первые лица города.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Все детство прошло на турниках, в каждом дворе они были, но такой красоты не было ни у кого, это уже современные технологии. Думаем, где можно еще подобрать участки, чтобы можно было это все распространить по городу, это прекрасное место притяжения для молодых людей. Замечательное начало, низкий поклон всем, кто это сумел сделать».
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Наша задача, городской власти, создать условия для того, чтобы и проходы тут были достойные, и чтобы сама территория дальше развивалась, поскольку, действительно, потребность у людей есть, мы должны делать то, что вызывает интерес и желание у наших горожан».
Отметим, что оборудование на площадке сертифицировано и соответствует мировым стандартам. Это позволит проводить соревнования различного уровня.
ЕГОР ПОСПЕЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ВОРКАУТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы в середине августа планируем провести открытый чемпионат области по воркауту, ожидается участие спортсменов из шести регионов, они видели и проект, и процесс постройки, поэтому изъявили желание и сказали, что тоже приедут побороться с нашими спортсменами».
На открытие из Санкт-Петербурга приехала и Анна Беляева, чей проект по благоустройству парковой зоны у Дворца-мемориала стал победителем городского конкурса в прошлом году.
АННА БЕЛЯЕВА, АВТОР ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ПАРКА У ДВОРЦА-МЕМОРИАЛА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):
«В процессе организации этой площадки ребята обратились ко мне за помощью со стороны дизайна, я участвовала в разработке прилегающей территории, не только этого маленького кусочка, важно понимать, что нужно благоустраивать не точечно, а комплексно, думать о площадке в целом, в контексте парка».
Площадка для воркаута стала первым объектом в составе будущей спортивной зоны из концепции развития парка. И сейчас здесь ждут на тренировки для всех желающих.
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