В Кирове открылась первая профессиональная площадка для ворк-аута

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В Кирове открылась первая профессиональная площадка для воркаута. Заниматься уличной силовой гимнастикой в парке у Дворца-мемориала смогут все желающие. И уже в середине августа здесь состоится открытый чемпионат области по этому виду спорта.Турники и брусья молодые люди начали опробовать задолго до официального открытия. Оценили площадку и именитые спортсмены. Наталия Фалалеева готовилась к показательным выступлениям. Чемпионка России по спортивной акробатике уверена, что подобные упражнения будут полезны всем.Идея создания площадки для воркаута принадлежит инициативной группе горожан, которые смогли привлечь на свою сторону множество единомышленников для реализации проекта.Все строительные работы по установке были выполнены волонтерами и активистами. Свой вклад внесли также многие региональные компании. В торжественном открытии профессиональной площадки для занятий уличной силовой гимнастикой приняли участие первые лица города.Отметим, что оборудование на площадке сертифицировано и соответствует мировым стандартам. Это позволит проводить соревнования различного уровня.На открытие из Санкт-Петербурга приехала и Анна Беляева, чей проект по благоустройству парковой зоны у Дворца-мемориала стал победителем городского конкурса в прошлом году.Площадка для воркаута стала первым объектом в составе будущей спортивной зоны из концепции развития парка. И сейчас здесь ждут на тренировки для всех желающих.