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Новости / Спорт

Выставка трёх поколений спортивных фотографов Волковых

Вчера, 14:32 | Просмотров: 104 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове открылась новая выставка, на которой можно увидеть снимки трёх поколений спортивных фотографов Волковых. Выставка называется "Гол" и приурочена к Чемпионату мира по футболу.
 
 
Впервые «на одном поле» оказались почти все звезды советского футбола, начиная с 30-х годов прошлого столетия. Зрители смогут заново пережить триумфы и поражения великих игроков и лучших мировых команд. На нескольких фото запечатлен и легендарный Лев Яшин, обладатель «Золотого мяча».

Выставка трёх поколений спортивных фотографов ВолковыхДМИТРИЙ ШИЛЯЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА "ГАЛЕРЕЯ ПРОГРЕССА":
«Он был новатором футбола, первый, кто стал выкидывать мяч рукой, не только выпинывать от вратарской линии, он не боялся выбегать далеко, он первый, кто это делал - от ворот далеко и выбивал мяч кулаком, он говорил, что вратарь должен обладать уникальными данными и всеми физическими возможностями, как обычный полевой игрок».

Более 40 тысяч снимков хранятся в семейном архиве «летописцев» советского футбола Николая, Марии и Евгения Волковых. Есть и уникальные кадры с матчей, которые проходили в 1944 году. Часть коллекции трех поколений спортивных фотографов экспонируется впервые.

ДМИТРИЙ ШИЛЯЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА "ГАЛЕРЕЯ ПРОГРЕССА":
«На выставке есть биографические данные, карьера футболистов и интересные факты из их жизни, тоже подготовленные музеем, это проверенные источники, дополнительно к названию, году, когда происходило событие на снимке можно еще получить уникальные биографические данные».

Не обошли вниманием организаторы выставки и кировских футболистов. В свои лучшие времена "Динамо" входило в топ-сорок лучших команд Советского Союза.


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