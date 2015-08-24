Выставка трёх поколений спортивных фотографов Волковых

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В Кирове открылась новая выставка, на которой можно увидеть снимки трёх поколений спортивных фотографов Волковых. Выставка называется "Гол" и приурочена к Чемпионату мира по футболу.

Впервые «на одном поле» оказались почти все звезды советского футбола, начиная с 30-х годов прошлого столетия. Зрители смогут заново пережить триумфы и поражения великих игроков и лучших мировых команд. На нескольких фото запечатлен и легендарный Лев Яшин, обладатель «Золотого мяча».Более 40 тысяч снимков хранятся в семейном архиве «летописцев» советского футбола Николая, Марии и Евгения Волковых. Есть и уникальные кадры с матчей, которые проходили в 1944 году. Часть коллекции трех поколений спортивных фотографов экспонируется впервые.Не обошли вниманием организаторы выставки и кировских футболистов. В свои лучшие времена "Динамо" входило в топ-сорок лучших команд Советского Союза.