Выставка трёх поколений спортивных фотографов Волковых
ДМИТРИЙ ШИЛЯЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА "ГАЛЕРЕЯ ПРОГРЕССА":
«Он был новатором футбола, первый, кто стал выкидывать мяч рукой, не только выпинывать от вратарской линии, он не боялся выбегать далеко, он первый, кто это делал - от ворот далеко и выбивал мяч кулаком, он говорил, что вратарь должен обладать уникальными данными и всеми физическими возможностями, как обычный полевой игрок».
Более 40 тысяч снимков хранятся в семейном архиве «летописцев» советского футбола Николая, Марии и Евгения Волковых. Есть и уникальные кадры с матчей, которые проходили в 1944 году. Часть коллекции трех поколений спортивных фотографов экспонируется впервые.
ДМИТРИЙ ШИЛЯЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА "ГАЛЕРЕЯ ПРОГРЕССА":
«На выставке есть биографические данные, карьера футболистов и интересные факты из их жизни, тоже подготовленные музеем, это проверенные источники, дополнительно к названию, году, когда происходило событие на снимке можно еще получить уникальные биографические данные».
Не обошли вниманием организаторы выставки и кировских футболистов. В свои лучшие времена "Динамо" входило в топ-сорок лучших команд Советского Союза.
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