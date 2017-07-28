В Юрьянском районе состоялись малые летние олимпийские игры

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Сегодня в Мурыгинском детском доме-интернате состоялись летние Малые олимпийские игры. К этому событию юные спортсмены готовятся целый год, и результаты впечатляют - так недавно, один из воспитанников поставил рекорд в прыжках в длину.Вот уже в седьмой раз летние малые олимпийские игры объединяют детей со всего региона. Здесь ребята из Кирово-Чепецкого, Слободского, Юрьянского районов. Соревнования проводит Мурыгинский детский дом-интернат "Родник" и для его воспитанников эти игры стали настоящим праздником, как впрочем, и для всех участников. По традиции все начинается с веселой разминки по руководством профессиональных фитнес-тренеров.Летние малые олимпийские игры - это по сути соревнования по легкой атлетике. Здесь нужно далеко прыгать и быстро бегать.К этим играм юные спортсмены готовятся целый год. Для тренировок на территории детского дома "Родник" есть все условия. Как показало время усилия тренеров и самих ребят не напрасны - многие показывают очень хороший результат.Одна из спортивных звезд дома-интерната - Руслан Чистяков. Юноша шестикратный чемпион России по прыжкам в длину. Этот сезон для Руслана выдался особенно удачным - на чемпионате страны он установил рекорд России в легкой атлетике.Говорят лучше один раз увидеть и это правда. Прыжок Руслана впечатлит любого, кто стоит рядом.Соревнования проводятся в рамках областной программы "Доступная среда". Кроме того, в проведении игр большую помощь оказывают волонтеры. Это молодые ребята, которые всегда готовы помочь воспитанникам детского дома и советом и действием.По итогам летних малых олимпийских игр в командном зачете 1 место заняла команда Межрайонного комплексного центра социального обслуживания в Слободском районе, 2 место у команды Мурыгинского детского дома-интерната «Родник», 3-го места удостоились ребята Кирово-Чепецкого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.