В Радужном появился новый тренировочный зал

Отделение бокса ДЮСШ-4 теперь есть и в микрорайоне Радужный. Там торжественно открылся новый тренировочный зал.
При упоминании Радужного первое, что приходило на ум это лыжня. Но теперь в микрорайоне появился еще один спортивный объект. В местном центре досуга открылся зал бокса "Шторм".
АНВАР САМИГУЛЛИН, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЦИИ БОКСА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Управление культуры нам предоставило зал. Мы его оформили, отремонтировали, приобрели нужный инвентарь для занятий боксом. Надеемся, что ребята здесь будут плодотворно заниматься и показывать высокие результаты».
Ринг, шлемы, перчатки. Теперь в распоряжении ребят есть все необходимое, чтобы повышать свой боксерский уровень. Ранее они тренировались на базе нововятского комплекса "Заря". Поездки до него и обратно доставляли сложности. Поэтому федерацией бокса и было принято решение открыть отделение непосредственно в Радужном. Бокс в микрорайоне популярный вид спорта. С появлением зала появилась уверенность, что он еще более повысит интерес к этому виду спорта у подрастающего поколения. СЕРГЕЙ ЗЛОБИН, ТРЕНЕР ПО БОКСУ ДЮСШ №4:
«Есть ребята-разрядники, которые занимались в Нововятске. Но им неудобно было ездить туда каждый день. Все же школа. Они здесь занимаются и передают опыт ребятам новичкам».
Зал бокса и его оснащение оптимальный вариант для занятий групп начальной подготовки. Для них из ДЮСШ-4 определен тренер. Началась запись в секцию. Планируется, что в ней будет около 50 человек. Тренировки будут проходить 3-4 раза в неделю. Но при этом, они при желании смогут развиваться и всесторонне.
АЛЕКСАНДР ГРУХИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ БОКСА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Для нас это даже плюс, что культура рядом находится. Если их будут увлекать в культуру, научат их актерскому мастерству, может быть, танцам. Это все на пользу. Это важно».
Открытие зала совпало с празднованием Международного Дня бокса. Это стало поводом для проведения церемонии вручения боксерам нагрудных значков за выполнение ими различных спортивных разрядов.
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