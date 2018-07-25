Велоэкстремалы преодолели предпоследний этап Чемпионата и Первенства области по маунтинбайку
После Слободского и Филейской горы местом гонки был выбран лесной массив у деревни Сумароки на окраине города. Сюда велоэкстремалы чаще заглядывают зимой, предварительно подготовив себе дистанцию. Летние заезды опробовали впервые, посчитав, что местность комфортна для проведения соревнований в одной из дисциплин маунтинбайка - кросс-кантри.
- Давай догоняй уже, догоняй.
Убедиться, что велосипед исправен, морально подготовиться к предстоящей гонке и продумать тактику вождения. Вот, пожалуй, основные вещи, которые необходимо сделать гонщикам перед выходом на трассу. В авангарде шли дети. У них исключены опасные участки. Нужно было просто быстрее всех проехать определенное количество кругов.
АЛИЯ ДЕВЕТЬЯРОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Старше все. Сегодня на 4 года. На прошлых соревнованиях на два. Т.е. практически не догнать человека? Да».
Алия Деветьярова одна из тех, кто регулярно выходит на старт.
В детской категории участников не много. В основном, встречаются знакомые друг с другом соперники. Среди них, есть заведомые лидеры. Они знают, где надо прибавить скорость, а где быть предельно внимательным, чтобы не упасть. Иван Сергеев все так и сделал. Контрольную отметку он каждый раз проезжал с лучшим временем. Поэтому, ему заслуженно достались лавры победителя гонки.
ИВАН СЕРГЕЕВ, ПОБЕДИТЕЛЬ ГОНКИ:
«Я первый раз попробовал два года назад. Я так-то занимаюсь лыжами, а лыжники все могут».
Детские заезды традиционно открывают гонки велоэкстремалов. Тем самым, они придают изюминку соревнованиям, растягивающимся на несколько часов.
НИКИТА КУБЛИКОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«В детском возрасте важны соревнования. Они укрепляют нервную систему, все-таки для детей это стресс, это волнение. Да вообще в жизни полезно, мне кажется, соревноваться».
По регламенту Чемпионата и Первенства свои награды также разыгрывают любители, взрослые, девушки и эксперты. Последняя группа - профессиональные гонщики в дисциплинах маунтинбайка. Итого летнего сезона будут подведены на заключительном этапе в Верхошижемье. В споре за медали по марафонскому кросс-кантри.
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