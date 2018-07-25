ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

25 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.0836
EURO: 73.7510
Погода в городе Кирове:
вечером:  +22...+24°C
ночью:  +19...+21°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

Выставка к 80-летию Татьяны Воиновой

Сегодня, 17:50 | Просмотров: 79 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Татьяны Воиновой, заслуженного мастера спорта СССР по парашютному спорту, абсолютной чемпионки мира. В детском космическом центре открылась выставка "Жизнь, отданная небу", посвященная нашей известной землячке.

В своё время о ней писали ведущие мировые спортивные журналы, её техника выполнения фигур в свободном полёте использовалась для съёмок документальных фильмов, а сама Татьяна Воинова была кандидатом на место в первом женском отряде космонавтов.

Выставка к 80-летию Татьяны ВоиновойЕВГЕНИЙ КАЙСИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕТСКОГО КОСМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
«Ее давняя мечта была стать первой женщиной космонавтом. Она была отобрана, но не удалось, и она продолжила карьеру парашютиста - очень успешную».

На выставке "Жизнь, отданная небу" можно узнать многое о профессиональном пути Татьяны Воиновой. Будущая чемпионка родилась в 1938 г. в Кильмези. Стать лётчицей - было заветной мечтой Татьяны. После школы она поступает в Кировский авиационный техникум. Вскоре записывается в парашютный кружок Кировского аэроклуба. На первом же соревновании начинающий парашютист занимает второе место. Потом были соревнования в Ижевске и уже первое место, после чего Татьяна Воинова была рекомендована в сборную СССР и впоследствии прославила свою страну. Прыгая с парашютом, она поставила 20 мировых рекордов, а в 1968 году стала абсолютной чемпионкой мира по парашютному многоборью.

ЕВГЕНИЙ КАЙСИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕТСКОГО КОСМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
«У нас есть ее личные учетные книжки прыжков - прыгнула она более 2.500 раз. Её снаряжение - шлем, парашют, система крепления».

На выставке также можно узнать много интересного об истории авиации, например, посмотреть, что из себя представляет бортовой самописец или "черный ящик" и навигационные приборы. Экспозиция будет работать в Детском космическом центре в течение трех месяцев.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области 136 семей получают ежемесячные выплаты из материнского капитала.

17:33 25.07.2018


В Кировской области 136 семей получают ежемесячные выплаты из материнского капитала.

В Кирове отремонтируют 20 участков тротуарной сети.

17:30 25.07.2018


В Кирове отремонтируют 20 участков тротуарной сети.

В Кировской области создают Государственный фонд развития промышленности.

13:39 25.07.2018


В Кировской области создают Государственный фонд развития промышленности.

Стали известны подробности уголовного дела о мошенничестве с земельным участком в парке Победы.

13:25 25.07.2018


Стали известны подробности уголовного дела о мошенничестве с земельным участком в парке Победы.

В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

12:15 25.07.2018


В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

В Кировской области насчитали 426 автомобилей стоимостью более 3 млн рублей.

9:57 25.07.2018


В Кировской области насчитали 426 автомобилей стоимостью более 3 млн рублей.

Прокуратура потребовала закрыть полигон ТБО в Перекопе.

9:25 25.07.2018


Прокуратура потребовала закрыть полигон ТБО в Перекопе.

Все новости

Вести. Кировская область

Выставка к 80-летию Татьяны Воиновой

17:50 25.07.2018


Выставка к 80-летию Татьяны Воиновой

Заседание Кировской городской думы

17:46 25.07.2018


Заседание Кировской городской думы

В Кирово-Чепецком районе выясняют обстоятельства нападения двух алабаев на жителей

17:43 25.07.2018


В Кирово-Чепецком районе выясняют обстоятельства нападения двух алабаев на жителей

Велоэкстремалы преодолели предпоследний этап Чемпионата и Первенства области по маунтинбайку

15:30 25.07.2018


Велоэкстремалы преодолели предпоследний этап Чемпионата и Первенства области по маунтинбайку

Ученики Ошланской школы стали призерами международного научного конкурса

15:28 25.07.2018


Ученики Ошланской школы стали призерами международного научного конкурса

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Юбилей Татьяны Воиновой – абсолютной чемпионки мира по прыжкам с парашютом

05.07.2018


Юбилей Татьяны Воиновой – абсолютной чемпионки мира по прыжкам с парашютом

Выставка к 75-летию Татьяны Дедовой

25.09.2014


Выставка к 75-летию Татьяны Дедовой

Макрокосмос Татьяны Борисовой

29.11.2012


Макрокосмос Татьяны Борисовой

80-лет со дня рождения летчика-космонавта СССР Владислава Волкова

24.11.2015


80-лет со дня рождения летчика-космонавта СССР Владислава Волкова

В детском космическом центре отметили 30-летие со дня третьего космического полета Виктора Савиных

07.06.2018


В детском космическом центре отметили 30-летие со дня третьего космического полета Виктора Савиных

Выставка Татьяны Дедовой в Галерее Прогресса

27.01.2016


Выставка Татьяны Дедовой в Галерее Прогресса

Популярные новости

Майор полиции спас тонувших в реке женщину с ребенком.

16.07.2018


Майор полиции спас тонувших в реке женщину с ребенком.

Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

18.07.2018


Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

25.07.2018


В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

В Кирово-Чепецке молодой человек упал с четвертого этажа.

18.07.2018


В Кирово-Чепецке молодой человек упал с четвертого этажа.

Жители поселка Опарино жалуются на бытовые проблемы

20.07.2018


Жители поселка Опарино жалуются на бытовые проблемы

В Пижанке благоустройство пруда обернулось большой проблемой для жителей

18.07.2018


В Пижанке благоустройство пруда обернулось большой проблемой для жителей

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх