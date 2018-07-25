Выставка к 80-летию Татьяны Воиновой

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Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Татьяны Воиновой, заслуженного мастера спорта СССР по парашютному спорту, абсолютной чемпионки мира. В детском космическом центре открылась выставка "Жизнь, отданная небу", посвященная нашей известной землячке.В своё время о ней писали ведущие мировые спортивные журналы, её техника выполнения фигур в свободном полёте использовалась для съёмок документальных фильмов, а сама Татьяна Воинова была кандидатом на место в первом женском отряде космонавтов.На выставке "Жизнь, отданная небу" можно узнать многое о профессиональном пути Татьяны Воиновой. Будущая чемпионка родилась в 1938 г. в Кильмези. Стать лётчицей - было заветной мечтой Татьяны. После школы она поступает в Кировский авиационный техникум. Вскоре записывается в парашютный кружок Кировского аэроклуба. На первом же соревновании начинающий парашютист занимает второе место. Потом были соревнования в Ижевске и уже первое место, после чего Татьяна Воинова была рекомендована в сборную СССР и впоследствии прославила свою страну. Прыгая с парашютом, она поставила 20 мировых рекордов, а в 1968 году стала абсолютной чемпионкой мира по парашютному многоборью.На выставке также можно узнать много интересного об истории авиации, например, посмотреть, что из себя представляет бортовой самописец или "черный ящик" и навигационные приборы. Экспозиция будет работать в Детском космическом центре в течение трех месяцев.