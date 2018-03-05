Кировские футболисты участвуют в чемпионате мира.
Кировчане ведут борьбу на чемпионате мира по мини-футболу среди лиц с интеллектуальными нарушениями.
Турнир стартовал накануне в Швеции.
В розыгрыше принимают участие команды из девяти стран.
В состав сборной России включены двое воспитанников Мурыгинского дома-интерната «Родник» Николай Кочев и Михаил Яговкин.
Перед поездкой в Скандинавию футболисты прошли тренировочный сбор в Подмосковье.
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