Кировские футболисты участвуют в чемпионате мира.

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Кировчане ведут борьбу на чемпионате мира по мини-футболу среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

Турнир стартовал накануне в Швеции.

В розыгрыше принимают участие команды из девяти стран.

В состав сборной России включены двое воспитанников Мурыгинского дома-интерната «Родник» Николай Кочев и Михаил Яговкин.

Перед поездкой в Скандинавию футболисты прошли тренировочный сбор в Подмосковье.