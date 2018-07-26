На следующей неделе решится турнирная судьба ХК "Родина".

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Следующая неделя может стать решающей в судьбе хоккейной команды «Родина».

15-16 августа в Москве планируется встреча главы регионального министерства спорта и молодёжной политики Георгия Барминова с руководством Федерации хоккея с мячом России.

По словам исполнительного директора федерации Сергея Мяуса, некоторое время назад появилась информация о том, что команде найден спонсор.

Однако на сегодня «Родина» так и не подтвердила своё участие в Кубке России.

До его старта остаётся немногим больше месяца, и если ситуация не прояснится, то календарь турнира будет свёрстан без участия кировчан.