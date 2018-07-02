Кирово-чепецкая «Олимпия» осталась без предсезонного турнира.
Турнир планировалось провести в августе, пригласив команды из соседних регионов.
Но спонсор клуба, взявший на себя все расходы в прошлом году, нынче от сотрудничества отказался.
Напомним, что предсезонная подготовка хоккеистов началась в июле.
Первые две недели команда занималась укреплением физической формы, затем вышла на лёд.
Кроме того, были проведены три контрольных матча с юниоркой из Салехарда и встреча со старшей командой спортшколы «Олимпия».
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