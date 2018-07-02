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Новости / Спорт

Кирово-чепецкая «Олимпия» осталась без предсезонного турнира.

Сегодня, 11:34 | Просмотров: 106 | Версия для печати
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Турнир планировалось провести в августе, пригласив команды из соседних регионов.
 
Но спонсор клуба, взявший на себя все расходы в прошлом году, нынче от сотрудничества отказался.
 
Напомним, что предсезонная подготовка хоккеистов началась в июле.
 
Первые две недели команда занималась укреплением физической формы, затем вышла на лёд.
 
Кроме того, были проведены три контрольных матча с юниоркой из Салехарда и встреча со старшей командой спортшколы «Олимпия».


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