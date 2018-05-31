Футболисты кировского «Факела» продолжили серию беспроигрышных матчей.

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Накануне в рамках десятого тура первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» подопечные Алексея Орлова играли на выезде с воспитанниками тверской школы олимпийского резерва.

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3-2. Авторами голов в составе «Факела» стали Дмитрий Халявин, Кирилл Ржавитин и Руслан Овсянников.

Заработав три очка, кировчане остаются в лидерах розыгрыша.

В следующем туре «Факел» сыграет дома против «Череповца». В настоящее время эта команда занимает второе место в турнирной таблице.

Встреча пройдёт в среду, 15 августа.