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Новости / Спорт

Футболисты кировского «Факела» продолжили серию беспроигрышных матчей.

Сегодня, 11:41 | Просмотров: 98 | Версия для печати
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Накануне в рамках десятого тура первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» подопечные Алексея Орлова играли на выезде с воспитанниками тверской школы олимпийского резерва.
 
Встреча завершилась победой гостей со счётом 3-2. Авторами голов в составе «Факела» стали Дмитрий Халявин, Кирилл Ржавитин и Руслан Овсянников.
 
Заработав три очка, кировчане остаются в лидерах розыгрыша.
 
В следующем туре «Факел» сыграет дома против «Череповца». В настоящее время эта команда занимает второе место в турнирной таблице.
 
Встреча пройдёт в среду, 15 августа.


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