Ко Дню физкультурника: промежуточные итоги спортивного сезона

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А уже в эти выходные кировчане отметят День физкультурника. Накануне праздника прошло торжественное мероприятие, на котором подвели промежуточные итоги спортивного сезона и отметили людей, внесших значительный вклад в развитие спорта региона.





С каждым годом желающих заниматься спортом в областном центре становится больше. Это показала "Неделя здорового образа жизни", мероприятие прошло на главной площади города. В эти дни любой желающий смог поучаствовать в спортивных мероприятиях, направленных на укрепление здоровья и физической формы. Каждый нашел себе занятие по душе и получил возможность выбрать подходящий для себя вид спорта и, возможно, продолжить тренировки в будущем.

НАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:

«Мы поняли, что формат фестиваля очень востребован. Единственное, может быть, пересмотреть даты. Это конец августа начало сентября для проведения. Но жители города Кирова очень активно принимают участие в спортивных мероприятиях, все что связано со здоровым образом жизни».





Если говорить о спортивном сезоне, то традиционно кировские спортсмены показывают очень высокие результаты на спортивных аренах как российского, так и международного уровня. Это акробаты, пловцы, боксеры и альпинисты.





НАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:

«Большое количество наших кировских спортсменов входят в состав сборной России, присваиваются традиционно звания мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, заслуженных мастеров. Сегодня будут подведены итоги областных смотров конкурсов среди городов, среди районов на постановку физкультурно-оздоровительной работы, по реализации спортивного комплекса ГТО».





Отметим, что внедрение комплекса является одним из важнейших направлений работы в сфере физической культуры и спорта. В регионе более 30 тысячи человек приняли участие в выполнении нормативов комплекса, при этом около половины получили знаки отличия разного достоинства. Согласно критериям оценки эффективности внедрения комплекса в регионах наша область занимает не плохие показатели.





НАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:

«Как показали последние мероприятия и фестивали ГТО активно принимают участие дети дошкольного и младшего среднего возраста. Мы постарались им показать, что это за комплекс, чтобы придя в первый класс они уже знали, что это за направление и активно принимали участие. С помощью таких акций очень надеемся, что количество принявших участие в комплексе ГТО и получивших знаки отличия у нас в этом году еще увеличится».





Добавим, что здоровый образ жизни становится нормой для кировчан и муниципалитет старается помочь и предоставить всем желающим заняться физкультурой. Жители города участвуют в грантовых конкурсах и открывают в своих дворах спортивные площадки.





НАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:

«У нас открываются силами ТОСов спортивные, тренажерные залы. У нас открылся спортивный зал по боксу в Радужном. Он был не охвачен спортивной инфраструктурой и сейчас мы постепенно к этому идем».





Спортивный сезон продолжается и впереди у города масса спортивных легкоатлетических мероприятий. Впервые по улицам областного центра пройдет полный марафон "Вятские холмы" с дистанцией 42 километра и апофеозом летнего сезона станет открытие легкоатлетического манежа.