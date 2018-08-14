В День физкультурника кировчане сразились в стритбол

Накануне в Кирове прошли массовые соревнования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч", в нем приняли участие больше 500 спортсменов со всей области.
Всероссийские соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч" проводятся с 2017 года. Команды в стритболе маленькие, по 3 человека. Но общая численность участников - более 500. В Кирове своё мастерство продемонстрировали 44 взрослые и детские команды.
ДМИТРИЙ КАЗАКОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ "ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ":
«Дети достаточно подготовленные, это чаще всего учащиеся спортшкол. И эти соревнования расцениваются как подготовка к сделующему сезону. С улицы очень мало приходит ребят».
Уличный баскетбол появился в США в 50-х годах XX века в бедных негритянских кварталах. Сейчас он набирает популярность и в России. Главное удобство стрибола - минимальные требования к игровому пространству. Было бы кольцо для мяча и ровный асфальт.
АЛЕКСАНДРА КУЛЕШОВА, ВОСПИТАННИЦА СШОР №1 Г. КИРОВА:
«Мяч себя ведет так же, как и на покрытии, правда становится более потёртый, но это хорошо. Раны украшают. Значит мяч "проверенный"».
Среди мужчин первое место заняла команда "Нолевики" из ВятГУ, 2 место - у баскетболистов СШОР номер 1, а 3-е - у спортсменов из Кирса. Три лучшие женские команды могли бы победить и в конкурсе на самое оригинальное название. Первое место взяла команда "Весна 45-го", на вторую ступень поднялись "Зефирки в шоколаде", а бронза у баксетболисток из команды "Три сосны".
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